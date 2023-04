Millonarios sale a clasificarse ante Junior: novedades en la nómina

Sin Jorge Arias, Larry Vásquez y Daniel Giraldo, tres de sus habituales titulares, Millonarios viajó a Barranquilla para medirse este domingo al Junior en busca de la clasificación a Cuadrangulares Semifinales.



Alberto Gamero reservó a estos tres hombres pensando en la Copa Sudamericana a mitad de semana, cuando reciban al América MG, sin embargo, contará con el resto de la plantilla que utilizó en la victoria frente al América de Cali. Otro ausente es Jader Valencia.

El técnico albiazul quiere sentenciar cuanto antes la clasificación a Cuadrangulares y esta es la razón por la que jugará ante Junior con su primer equipo, más allá de los tres titulares ausentes. La noticia no gustó a una parte de la afición, que se manifestó a través de redes sociales. Muchos esperan un grupo más mixto, o incluso, una nómina alterna para jugar en Barranquilla.



Gamero no quiere dejar nada al azar más allá que le resten seis partidos de la fase regular. Después de Junior jugará ante Envigado, Santa Fe, Boyacá Chicó, Alianza Petrolera y Equidad. Ganando este domingo, el equipo capitalino llegará a 32 puntos y acompañará al ya clasificado Águilas Doradas.



Cabe recordar que a pesar de las ausencias de Arias, Larry, Giraldo y Jader, Gamero no incluyó en la lista a Juan Carlos Pereira y Luis Carlos Ruiz, lo que ha dejado grandes interrogantes en sus hinchas. Los que sí aparecen como novedad son Ricardo Rosales y Juan David Torres.



¿Cómo y cuándo ver Junior vs Millonarios?



El partido será este domingo 30 de abril, a las 4:10 pm, en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El árbitro será Carlos Betancur y la transmisión EN VIVO será de Win Sports +.



Conozca a los 18 convocados por Alberto Gamero en Millonarios para la fecha 17 ante Junior: