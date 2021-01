¿Cuál ficharía para su equipo? Los 20 jugadores sin equipo en Colombia

Los campeonatos de 2021 ya iniciaron en Colombia y aunque los equipos siguen rearmando sus plantillas antes del cierre de inscripciones, muchos ya han cerrado su libro de fichajes. Hay una amplia lista de jugadores libres, que en FUTBOLRED queremos destacar. ¿A cuál le darían una oportunidad?...

Carlos ‘Roca’ Sánchez: Volante de importante recorrido en el fútbol internacional y mundialista con Selección Colombia. Tiene 34 años y no ha jugado en la liga colombiana. Debutó profesionalmente en Uruguay y a partir de allí ha estado en clubes de España, Francia, Italia e Inglaterra. Su último club fue West Ham United en 2020.



Macnelly Torres: El mago, como le apodan al barranquillero de 36 años, también tiene una importante carrera deportiva, jugando para nueve clubes entre ellos Atlético Nacional y Junior en el fútbol colombiano; Colo-Colo de Chile, San Luis de México, Al-Shabab de Arabia y Libertad de Paraguay. También ha jugado para la Selección Colombia y su último club fue Alianza Petrolera en 2020.



Sergio ‘Tiburón’ Romero: Delantero que ha vestido las camisetas de importantes clubes en Colombia como Millonarios, Once Caldas y Deportivo Cali. Tiene 32 años y su último club fue Jaguares.



Leyton Jiménez: El central de 31 años estuvo a punto de ser fichado por Independiente Medellín, pero los exámenes médicos no convencieron. Su último club fue Correcaminos de México en 2020, al que llegó después de militar en Jaguares de Chiapas, Tiburones Rojos, Xolos, Atlas y Lobos. Su único equipo en Colombia ha sido el DIM.



Michael Ortega: Su último equipo fue Omonia de Chipre, del que salió a mediados de 2020. En la actualidad el volante de 28 años se encuentra preparándose físicamente con Deportivo Cali, con la esperanza de ser tenido en cuenta. Además de Colombia ha jugado para México, Alemania, Brasil y Emiratos Árabes.



Jown Cardona: Después de su salida de Once Caldas, tras la temporada 2020, no es mucho lo que se conozca sobre este talentoso volante que suma siete clubes en su trayectoria. Ha jugado en tres oportunidades con Cali y fichó en Ceará de Brasil (2018) y León de México (2019/20).



Andrés Murillo: Defensor central de 24 años que debutó profesionalmente con La Equidad, tuvo una experiencia con Santos Laguna de México entre 2016/17 y regresó al equipo bogotano del que salió en 2020. Se presume que su futuro esté en el exterior pero sigue sin definir su futuro.



Sebastián Salazar: El exvolante de Santa Fe sonó como refuerzo del Atlético Bucaramanga e incluso de Alianza Petrolera, pero nada se le dio. El jugador de 25 años apenas jugó un partido en dos meses con Goiás de Brasil, del que aceleró su salida pese a tener contrato. Sigue libre.



César Carrillo: Aunque muchos indican que el volante, exjugador de Millonarios, fichará con Rionegro Águilas, su futuro sigue en vilo. El sincelejano de 28 años, que también vistió la camiseta de Jaguares, dejó el equipo azul en 2020 y todavía sigue sin ser anunciado como refuerzo para el año que acaba de iniciar.



Marvin Vallecilla: Lateral izquierdo de destacada campaña en los últimos dos años con Atlético Bucaramanga y Deportivo Pasto. Habría presentado exámenes médicos tanto en La Equidad como en América, pero no se sabe qué pasó. Lo cierto es que el jugador de 29 años no fichó con ninguno. Sigue en busca de equipo.



Otros jugadores sin equipos son:



Didier Delgado, salió de Independiente Medellín.

José Fernando Cuadrado, el arquero dejó Atlético Nacional para 2021.

Helibelton Palacios, también hizo parte de las bajas de Nacional para este año.

Gustavo Culma, el último equipo en el que fichó fue Tolima (2019), se fue sin debutar.

Cristian Higuita: volante que viene de actuar con Junior en 2020.

Danilo Arboleda: El defensor central salió del Deportivo Pasto.

Alex Rambal: El defensor barranquillero, de paso por Millonarios, dejó La Equidad.

Harrison Henao, su último equipo fue Huila, con el que conquistó título en la B.

Carlos Lizarazo: Fue una de las bajas anunciadas por Deportivo Cali para 2021.

Éder Castañeda: Su último equipo fue Atlético Bucaramanga.