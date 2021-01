¿Qué hace especial a Millonarios? Fernando Uribe ya habla de títulos

Fernando Uribe, un "viejo conocido" de la casa azul, regresó con el objetivo de alcanzar un sueño colectivo y coronarse campeón con Millonarios en el fútbol colombiano. En una reciente entrevista habló de su amor por el club, elogió el trabajo de su técnico y aplaudió a los juveniles, destacando que el equipo arrastra una racha de 19 partidos sin perder.

Uribe se convirtió en el último fichaje de Millonarios para 2021, luego del arribo de otro experimentado (Fredy Guarín) y la vinculación de Daniel Ruiz, Jader Valencia y Harrison Mojica. En charla con el Vbar de Caracol, Uribe se refirió al objetivo con el que llegó al club.



"Soy un jugador con más experiencia, más bagaje, pero con las mismas ganas con las que llegué en 2014. El deseo de estar acá me hace comprometerme más con el objetivo. Me voy a preparar al máximo para rendir lo suficiente y tener el equipo en los primeros lugares, eso es lo que quiero, para eso me trajeron y el club me ha dado muchísimo, ya me ayudaron a cumplir un sueño individual y quiero retribuirlo siendo campeón", contó.



Sobre su amor por Millonarios, lo que fue vital para que se diera una negociación, dijo: "estoy feliz porque era lo que quería en este momento de mi vida y mi carrera. A pesar de otras opciones, mi corazón me dijo qué hacer. Es inexplicable, de nacimiento soy hincha de otro equipo pero le cogí un amor grande a Millonarios y ahora soy un hincha más. En el equipo del 2014 había un grupo de jugadores mucha experiencia y calidad, con sentido de pertenencia. Me ayudaron a ser goleador del fútbol colombiano y cuando me voy me llevo el cariño de la hinchada, también mi hija mayor es hincha del equipo. Todo eso tiene que ver para que uno se enamore de una institución".



Uribe también hizo un reconocimiento especial al trabajo de los juveniles, liderados por Juan Moreno y Emerson Rodríguez. "El objetivo es claro y ser campeón, no solo porque se haya traído a Fredy (Guarín) y me hayan traído a mí, o se haya reforzado, sino por lo que demostraron finalizando el torneo pasado. Tienen jóvenes con mucho talento y lleva 19 fechas sin perder. Son una combinación de cosas que lo hace candidato al título, de ahí a que vaya a suceder depende de muchos factores".



Para el trabajo del técnico samario Alberto Gamero tampoco faltaron palabras: "Millonarios está preparado y está dirigido por una persona que entiende muy bien al fútbol y hace jugar bien a sus equipos. Gamero conformó un equipo para dar la pelea y para estar en los primeros lugares, esas 19 fechas son perder no son gratis y para tener una racha positiva así, es porque hay algo especial".