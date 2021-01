No lo comparte: Alexis Henríquez tras declaraciones de Jefferson Duque

En charla con El Alargue de Caracol Radio, Alexis Henríquez (excapitán de Atlético Nacional) se refirió a las declaraciones de Jefferson Duque, actual referente verdolaga, luego de quedar eliminados en cuartos de final de Copa Betplay frente a Deportes Tolima. Aunque se mostró respetuoso con el manejo que el dio el delantero, no comparte lo dicho en la rueda de prensa.

"Yo no lo hubiera hecho, pero hay que estar en el lugar de él y lo que siente en ese momento, cada persona es diferente. No estoy diciendo que estuvo bien o mal. Si él lo salía decir es porque ya había pasado en el vestuario, se le veía que todavía estaba caliente. Yo no salgo a hacer lo que hizo él, pero tampoco lo puedo criticar", fueron las palabras de Henríquez, quien se retiró de las canchas tras vestir por ocho años la camiseta verde de Antioquia.



Y es que aunque Nacional ya quiere dar vuelta a la página y concentrarse ahora en la Liga, la derrota retumba y las palabras de Duque, visiblemente afectado con la eliminación, siguen haciendo eco en redes sociales. El pasado jueves, después de la caída en Ibagué frente al Tolima, el delantero salió a "poner la cara" en la rueda de prensa y dijo sentir "vergüenza" por lo sucedido.



“Quise venir aquí en representación del grupo a poner la cara, a pedir disculpas a toda nuestra hinchada, a pedirle disculpas al ‘profe’ (Alexandre Guimarães) porque la verdad esto que pasó es una vergüenza”, fueron las palabras de Duque.



Finalmente, Henríquez duda que Duque haya dicho estas palabras en nombre del proceso: "Lo que Duque dice lo habla por el grupo, por lo que pasó. No creo que lo diga por este proceso. Seguro habló con sus compañeros en el camerino antes de hablar en la rueda de prensa. Es una acumulación de cosas que el jugador venía cargando desde la salida de Osorio y sintió que debía expresar eso en ese momento".