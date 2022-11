¡Ultimátum a Corredor! Barras bravas de Once Caldas piden su salida

En un par de ocasiones, las barras bravas de los clubes de fútbol en Colombia marcan los roces que se tienen entre una y otra, pero esta vez, la unión por buscar las mejorías en el equipo los juntó para pedir expresamente y extensivamente la salida de Diego Corredor del banquillo del Once Caldas. Ese es el llamado que hacen en el Holocausto Norte Zona 11 y la Banda del Eje 1998.

Por medio de un comunicado que expidieron, dedicado al Once Caldas y en nombre de una hinchada dolida por los fracasos y las no clasificaciones, estallaron en contra de la dirigencia que no se ha mosqueado en cambiar de dirección técnica y se mantienen en la continuidad del estratega boyacense. Es una decisión por parte de los directivos que no gusta para nada y tienen sus razones dentro de las barras bravas.



En dicho escrito, señalan a Diego Corredor, puesto que, tras la eliminación, no consideró que fue un fracaso el no haber clasificado a los cuadrangulares finales en esa última jornada que cayeron contra Santa Fe, y además, las barras bravas y la hinchada alba se siente herida por lo descarado e hipócrita en las declaraciones de Corredor. Así lo tildan en el comunicado.



El comunicado va expresamente dirigido para Diego Andrés Corredor de fecha el martes 8 de noviembre del 2022. Escribieron en primera instancia, “su ingreso al club a mediados del segundo semestre del 2021 lo tomamos como una posibilidad de crecimiento para el equipo, a pesar de estar pasando por un momento difícil creíamos que la nómina podría dar mucho más y veíamos interesante lo realizado por usted en el Pasto y Patriotas, lo cual fue argumento para recibirlo y apoyarle”.



Continuaron, “desde su llegada a la ciudad nos pusimos en contacto y tuvimos uno de muchos encuentros, hablamos acerca de nuestras ilusiones como hinchada y le manifestamos el interés en su trabajo. En todos los encuentros que sostuvimos tuvimos una comunicación cordial y respetuosa, le manifestamos en varias ocasiones lo que esperábamos como hinchada y las cosas que no nos parecían decisiones con el equipo y su nómina. Manifestamos siempre que estábamos en pro del equipo y que nos comprometíamos a estar en la tribuna y cumplir con nuestra labor como barra, alentar y empujar el equipo para que se sienta respaldado”.



Luego, hacen un recuento de un proyecto fallido en el 2021 y también en el 2022, pero se sienten muy dolidos con el no aceptar el fracaso en el semestre actual. “Termina la temporada 2022 nuevamente eliminados de los cuadrangulares finales, un equipo que no juega a nada, cambios y planteamientos tácticos inexplicables y a puertas del DESCENSO. Un detonante en la relación suya con la hinchada han sido las expresiones utilizadas por usted en las ruedas de prensa, lo último que expresa usted después de ser eliminados es que, “NO CONSIDERA UN FRACASO REALIZADO”, su comentario es hiriente, descarado e hipócrita”. Le piden explicaciones por los fichajes extranjeros y por el pobre rendimiento de Once Caldas.



Al final del comunicado, fueron tajantes con el objetivo de expedir dicho escrito como un pedido para que eche cabeza a la decisión de irse del club, “con este comunicado queremos expresarle que NO QUEREMOS que usted continúe con el Once Caldas, creemos que su trabajo con el equipo LLEGÓ A SU FIN y que usted de manera responsable y sensata debe dar un paso al costado, como afición NO lo queremos más en nuestro equipo. Cumpla lo que tanto nos dijo la primera vez que hablamos, usted vino al equipo a triunfar. ¡NO LO LOGRÓ… RENUNCIE CORREDOR!”.