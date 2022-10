¡Diego Corredor armó debate! Fue claro y conciso sobre los procesos

Once Caldas es quinto de la Liga BetPlay con 30 unidades y debe certificar su entrada a los cuadrangulares finales enfrentando a Independiente Santa Fe en condición de visita en la última jornada de la fase regular. Sumar de a tres sería esencial para lograr el cometido de decir presente en la siguiente instancia para buscar el título liguero.

En el fútbol hay un debate latente que sigue persistiendo y que parece nunca acabar. Diferentes perspectivas, en especial técnicos como Juan Carlos Osorio quien siempre ha sido muy alusivo a respetar los procesos futbolísticos dentro de una institución, esto cuenta con la plantilla, continuar con una misma idea de juego, con los directores técnicos, cuerpo técnico y directivos dentro de un plantel, pero parece que no existe para todos los timoneles.



Diego Corredor estuvo presente en el programa ESPN F360 en donde dialogó sobre su actualidad con el Once Caldas y fue enfático en decir que ese ‘proceso’ del que en varios capítulos han hablado es una gran mentira, o por lo menos, así es como lo mira en las filas del cuadro blanco. “Creo que han tenido muchos programas en donde la palabra proceso es una mentira digámoslo así”, empezó diciendo. A su vez, en redes sociales le criticaron cuando dijo también que tuvo que enseñarle al cuadro de Manizales cómo jugar directo.



Continuó diciendo, “he encontrado unos directivos que me han apoyado, pero esto es de resultados. Se puede tratar de jugar bonito, pero eso no se valora si no se gana el partido, entonces me ha tocado adaptarme y cambiar el discurso. Si no puedo jugar buen fútbol me toca juego directo, me toca hacer transiciones, pero me toca sacar resultados, entonces también he visto entrenadores en otros equipos queriendo tratar de jugar bien, de ser diferentes, pero no se les ha valorado. A mí me ha tocado adaptarme y tengo que dar resultados”. Sin todavía un título con el Once Caldas, Diego Corredor fue criticado en redes tras esto, pues hinchas mantienen que no se le ve una jugada clara desde que llegó al club.



Sin embargo, agregó, “pienso que, desde mi llegada, no sé si hay campañas de más de 17 puntos, la campaña pasada fueron 26, no entiendo por qué no clasificamos y en esta se están haciendo 30 con dos torneos que este equipo ha cambiado 10, 12 jugadores y se le ha montado un equipo competitivo, un equipo que pelea, que lucha, que se habla y si tengo el apoyo de los directivos, esto es lo que me han manifestado y yo estoy tranquilo porque pienso que hago un trabajo serio, profesional. Agradecido con los jugadores porque el reflejo es algo que yo trabajo, la estrategia y el buen fútbol que se trata de hacer. Dios le marca el camino a las personas y bueno, esperamos clasificar y durar mucho tiempo acá”. No existe los procesos para el boyacense, pero la afición le criticó por no tener ideas claras partido a partido.