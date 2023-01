Juanfer quiere superar lo hecho en DIM: ¿Cómo han sido sus regresos?

Juan Fernando Quintero se convirtió en la nueva contratación del Junior de Barranquilla y sin duda alguna, desató la locura no solo en Barranquilla y en la costa de Colombia, sino que también por todos los rincones del país que no pueden creer que Juanfer haya decidido regresar cuando tenía otras ofertas. "Estar en mi país con mi familia", razones para Juan Fernando de tomar la oferta juniorista.



Con misterio e incertidumbre se resolvió el futuro de Juan Fernando Quintero que llegó a buen puerto un día después de confirmar que no se iba a concretar su fichaje por el Junior de Barranquilla, pero el viernes 13 de enero sí se confirmó su acuerdo con el conjunto atlanticense. Ilusión y mucha espera para los aficionados rojiblancos. Pero, ¿cómo le fue en su primer regreso al país?

No solo porque es hincha del Deportivo Independiente Medellín, sino porque literalmente el club 'Poderoso' confió en él cuando peor la estaba pasando después de sus malas salidas de Europa donde brilló, pero no pudo calar, en especial en el Stade Rennes de Francia. Cuando se empezó a inclinar por la música urbana, volvió a jugar al fútbol con la confianza brindada por parte del cuadro rojo de Antioquia. Un préstamo en 2016 hasta 2017 que cumplió con todo su talento y con un mejor nivel pese a la pausa que tomó.



Juan Fernando Quintero nació en Medellín y jugó en tres clubes de Antioquia como Envigado donde debutó firmando 54 partidos, nueve goles y seis asistencias. Luego tuvo su paso por el Atlético Nacional con menor protagonismo, 24 juegos y cuatro tantos, pero fue el equipo que le permitió dar el salto a Europa al Pescara. Tras jugar en Italia, estuvo en el Porto y en el Rennes.

Tras sus pasos por Europa, el Deportivo Independiente Medellín le tendió la mano en 2016, pero no pudo debutar sino hasta 2017. Su regreso con más madurez que lo que mostró en sus inicios se tornó evidente, pues tuvo más regularidad y más goles y asistencias. Jugó 36 encuentros, marcó 16 anotaciones y diez pases de gol, su tercer club en donde jugó más encuentros después de River Plate y Porto.



Deleitó a propios y a extraños con goles y sus remates de tiro libre y desde lejos para demostrar todo su talento que no fue explotado en Europa como se pretendía. Con el Deportivo Independiente Medellín, disputó Copa Libertadores, cruzándose contra River Plate lo que llamó la atención de Marcelo el 'Muñeco' Gallardo. Si llegó con más madurez en 2016 a Medellín, no hay que imaginarse lo que hará ahora con el Junior de Barranquilla con el dorsal '10'.



Los regresos le vienen muy bien a Juan Fernando Quintero, pues aunque no contó con la misma regularidad que quería tener por lesiones y por señas de un mal estado físico en su vuelta a River Plate tras su paso por China, dejó 36 partidos, siete goles y ocho asistencias, además, cuando estaba bien era el destacado por los diarios argentinos deportivos. Ahora tendrá su segundo regreso al balompié colombiano después de lo hecho en Medellín y espera volver a repetirlo con mayor madurez y con más partidos encima.