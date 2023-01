Vélez le contestó a Juanfer Quintero: crítica a la demora con Junior

Juan Fernando Quintero ya es jugador de Junior. Esta tarde lo oficializó el cuadro barranquillero, a través de las redes sociales, luego de confirmar el acuerdo entre ambas partes, a falta de exámenes médicos.



Toda la novela llegó a hacer eco en muchas aristas, no solo en aficionados, sino también en periodistas. El mismo jugador se encargó de manejar todo, con su gente, hasta desde la generación de expectativa.



En Twitter, Carlos Antonio Vélez le respondió la decisión, cuestionando el porqué de la demora para definir la situación, en medio de las negociaciones. Respuesta de parte y parte. El reconocido periodista le deseó éxitos, pero, recalcando que pudo llegar a un acuerdo antes.



Esto respondió Vélez “Perfecto Juanfer, pero ¿sabe que hubiera sido lindo? Que antes de la oferta de Junior usted le hubiera dicho si de una vez sin esperar que podía pasar afuera. Si no era por dinero, que está en todo su derecho el buscarlo, no había por qué esperar a que le dijeran NO allá. Igual bienvenido y suerte”.