Guerra entre Vélez y Juanfer Quintero: fuerte agarrón en redes

Después de tanta incertidumbre por el fichaje de Juan Fernando Quintero al Junior de Barranquilla, luego de que no llegaran a un mutuo acuerdo económico, pero el club tiburón sorprendió 24 horas después para hacer oficial la llegada del volante al equipo de Arturo Reyes.



Frente a esta situación de mucha duda sobre la contratación del exjugador de River Plate, el periodista Carlos Antonio Vélez declaró su inconformismo de cómo Juan Fernando Quintero y su representante, Rodrigo Riep, pusieron entre las cuerdas al Junior para presionar su fichaje, supuestamente para sacar buena tajada económica, debido a que en el camino estaba Flamengo intentando negociar.



“Ahora la historia es otra. Que no, que sí, que caro, que no importa. Pusieron a Junior de por medio para apretar un negocio con Flamengo, que no mordió el anzuelo y a punto estuvo de quedarse en el limbo. Juan Fernando Quintero, un consejo, hable con su representante porque le afectó la imagen y casi lo deja en cero”, dijo Carlos Antonio Vélez en su red social de Twitter.



Ahora la historia es otra. Que no,q sí,q caro q no importa.Pusieron a Junior de x medio para apretar un negocio con Flamengo,q no mordió el anzuelo y a punto estuvo de quedarse en el limbo. JFQ..un consejo..hable con su representante x q le afectó la imagen y casi lo deja en 0. https://t.co/7gNZn89GCm — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) January 13, 2023

Frente a la acusación de Vélez, Juan Fernando Quintero no se quedó callado y respondió también con dureza al comunicador, defendiendo a su representante y que en ningún momento nadie ha intentado dañarle la imagen como futbolista.



“Doctor nadie me ha dañado la imaginen. ¿El anzuelo es el dinero? No importa ya fui por él. Lo importante es que voy a estar en mi país y el amor no se compra por eso fue. Un abrazo y bendiciones”, respondió Juan Fernando Quintero a Vélez.

Doctor nadie me ha dañado la imaginen …. El anzuelo es el dinero ? No importa ya fui por el … lo importante es que voy a estar en mi PAÍS Y el amor no se compra ❤️ por eso fue !! Un abrazo bendiciones https://t.co/bpzZSv1yhE — Juanfer Quintero (@juanferquinte10) January 13, 2023



A pesar de las críticas por cómo se dio su fichaje, Juan Fernando Quintero jugará en Junior de Barranquilla y después de pasar los exámenes médicos, será presentado como la máxima estrella del club tiburón en el estadio Metropolitano, el próximo 15 de enero.