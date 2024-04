Inicia la recta final: así se jugará la fecha 15 de la Liga BetPlay

La Liga BetPlay Dimayor inicia en una etapa crucial en esta fase del Todos contra Todos, donde se disputarán 9 jornadas correspondientes a la fecha 15 del balompié nacional, y nuevamente seguirá la ardua pelea del ingreso a los cuadrangulares semifinales.

En esta ocasión, no habrán 10 compromisos, sino 9, ya que el juego entre Millonarios y Santa Fe (correspondiente a la fecha 15) se adelantó debido al concierto de Karol G que se realizará este fin de semana en el estadio El Campín.

Así mismo, esta jornada 15 del FPC comenzará este viernes 5 de abril y finalizará el próximo domingo 7. Todos son buenos compromisos que, seguramente, brindarás muchas emociones dentro del terreno de juego.

Liga BetPlay Dimayor - Fecha 15



Viernes 5 de abril

Envigado vs. Deportivo Pereira - 4:00 p.m. (Polideportivo Sur)

Atlético Nacional vs. Fortaleza CEIF - 6:10 p.m. (Atanasio Girardot)

Once Caldas vs. Deportes Tolima - 8:20 p.m. (Palogrande)



Sábado 6 de abril

Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto - 4:00 p.m. (Alberto Grisales)

Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Cali - 6:10 p.m. (Alfonso López)

América de Cali vs. Junior de Barranquilla - 8:20 p.m. (Pascual Guerrero)



Domingo 7 de abril

Patriotas vs. Alianza FC - 4:00 p.m. (La Independencia)

Jaguares de Córdoba vs. Medellín - 6:10 p.m. (Jaraguay)

Equidad vs. Boyacá Chicó - 8:20 p.m. (Metropolitano de Techo)

Recuerde que puede seguir toda la jornada de la fecha 15 de la Liga BetPlay en Futbolred.com