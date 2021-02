América de Cali, a ‘cuadrar caja’ frente a Boyacá Chicó en Tunja

La Liga BetPlay I-2021 sigue su avance en un calendario súper apretado a raíz de la Copa América en el país entre junio y julio. En el caso del actual campeón, América de Cali, las cosas no están cómo quisieran sus integrantes y aficionados: casilla 14, con 2 puntos, solo 1 por encima de su rival de este viernes (8:05 p.m.), Boyacá Chicó colero del certamen.



De allí que la mejor manera de empezar a recuperar terreno para los escarlatas es ganar en Tunja, ante un equipo lleno de problemas, con una nómina corta y que lucha desesperadamente por no descender.



Aunque les falta un partido aplazado, precisamente ante el otro elenco boyacense, Patriotas, en esta misma cancha, está claro que no ha sido un buen comienzo para los dirigidos por Juan Cruz Real. En esta ocasión, con un plantel mejor estructurado, espera zafarse de su mala definición, que solo le ha permitido marcar 2 goles en la competencia.



Para cualquier conjunto siempre será importante llegar holgado en el plano local para encarar los certámenes internacionales, pero América no ha podido y su objetivo es iniciar la remontada que lo deje entre los primeros ocho, puesto que actualmente ocupa Jaguares con 7 unidades.



Una buena noticia es la reaparición del zaguero Marlon Torres tras pagar tres fechas de sanción, para que haga dupla con Pablo Ortiz, mientras que las incógnitas son si Héctor Quiñones pueda debutar como lateral izquierdo y si a los otros cuatro jugadores que estuvieron en el microciclo de la Selección Colombia les reservaron sus puestos.



Cruz Real señaló que “estamos trabajando con la directiva del club para que lleguen dos jugadores que nos potencien la nómina que ya tenemos, la verdad que no me gusta hablar sobre suposiciones, esperamos que sea a la brevedad porque los tiempos apremian, ya llevamos tres partidos jugados, en febrero tendremos muchos partidos seguidos y necesitamos con urgencia que esos jugadores lleguen”.



Sobre los que estaban con la Selección Colombia, expresó: “Obviamente que contamos con ellos, estamos contentos de que hayan sido convocados, no hubo tiempo de trabajar con ellos por ser el partido este viernes, pero así y todo fueron considerados dentro de la convocatoria”.



En cuanto al apremio “el mensaje de siempre es de ganar, es bueno, apenas llevamos tres partidos, era normal que con sanciones a cumplir, tuvo otras sanciones extra futbolísticas de jugadores que no pudieron estar, otros que fuimos llevando de a poco y en realidad de los tres partidos en ninguno pudimos echar mano de todos los jugadores, apenas estamos empezando a tener el grupo completo, esos atenuantes importantes pensando en que tenemos una nómina de jerarquía, pero o extensa, así que el mensaje de este partido va a ser el mismo de siempre, el de ganar, América te exige eso, sabemos que es una plaza difícil por todo lo que encierra jugar en Tunja, pero tenemos que ir con el objetivo de sumar de a tres”.



La estadística muestra que Boyacá Chicó y América se han enfrentado en 21 partidos desde 2004, con un balance positivo para los ‘ajedrezados’ de 9 victorias, 7 derrotas y 5 empates.

Viernes 12 de febrero



Hora: 8:05 p.m.



Transmite: WIN Sports +



Estadio: La Independencia, de Tunja



Árbitro: Jorge Guzmán (Norte de Santander)



Asistentes: José D. Piedrahita (Antioquia) y Camilo Sánchez (Asocafa)







Probable formación:



América de Cali: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Marlon Torres, Pablo Ortiz, Nicolás Giraldo (Héctor Quiñones); Luis Alejandro Paz, Yesus Cabrera, Luis Sánchez (Rafael Carrascal), Duván Vergara, Santiago Moreno; Adrián Ramos.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces