Asistente del Junior: 'hay gente en desacuerdo, pero lo logramos'

Junior, que nunca estuvo tan cerca de clasificarse en la era de Juan Cruz Real y que con la magia de Julio Avelino Comesaña estuvo poco a poco y lentamente encaminándose al selecto grupo de los ocho, esperó hasta la fecha 20 en busca de la definición de su clasificación. Resultó y aconteció que no solo los goles de Carlos Bacca y Nelson Deossa impulsaron a los dirigidos por la dupla entre Roberto Peñaloza y César Poveda en esta tarde a zona privilegiada.

Nunca estuvieron en los ocho y no se vio con mucha claridad que con la nómina impresionante que tienen se pudieran meter. No obstante, con mucha fortuna más allá de los goles convertidos de Junior, Nacional no pudo sacar los tres puntos, Unión tampoco ganó y tanto antioqueños como samarios le dieron el boleto agónico a los barranquilleros.



Mirando las dos canchas, Junior que hizo su tarea se ató a la esperanza de que Nacional fallara la pena máxima que le pitaron sobre el final contra La Equidad. Al cobro, Jefferson Duque que pocas veces falla, pero esta ocasión, le tendió la mano a los atlanticenses con la atajada de Washington Ortega. De hecho, en la rueda de prensa del Jaguares vs Junior, esa fue la primera pregunta que le hicieron a César Poveda, quien estuvo en el banquillo por la segunda fecha que pagó Julio Avelino Comesaña.



A la rueda de prensa entraron César Poveda y el autor del segundo gol, Nelson Deossa. Jugar con la clasificación en otras canchas, cómo estaba mentalmente el equipo para ello, “nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer, sabíamos la necesidad que teníamos y lo que nos estábamos jugando. Nosotros vinimos a hacer nuestro trabajo independientemente de que se nos dieron los resultados que necesitábamos. Sabíamos que teníamos que ganar y a eso vinimos, así que teníamos la tranquilidad. Siempre le dijimos al grupo tener la tranquilidad para afrontar eso, enfocarnos en eso primero. Si se nos daban los resultados, pues gloria a Dios y así fue”.



Nelson Deossa agradeció la oportunidad, “primero, darle gracias a Dios y al cuerpo técnico por esta oportunidad. El profe ya me venía hablando y expresando que me iban a dar la oportunidad, y creo que la aproveché. Me hablaron bastante, me dijeron que a la hora que me tocara lo hiciera con tranquilidad. Entré tranquilo a hacer lo que ellos pidieron y gracias a Dios pudimos ganar y clasificar”.



La clasificación de Junior fue milagrosa. Le preguntaron a César que diera un mensaje a quienes no creían que pudieran entrar en los ocho, “eso siempre va a existir. Siempre va a ver gente que esté acuerdo o en desacuerdo con la situación del equipo, hay gente que está a gusto con la manera como se juega, otros que no les gusta. Hay otros que hablan y no saben cómo es nuestro día a día. Eso es normal, nosotros estamos acostumbrados a eso. Como te dije en un principio, sabíamos lo que teníamos que hacer y lo que necesitábamos buscar acá y lo logramos. Sabíamos que con 31 puntos podíamos clasificar. Teníamos que ganar acá, lo hicimos y esperar unos resultados, se dieron. Estamos contentos por eso”.



Y a Nelson Deossa, qué se le pasó por la mente su inicio en Junior cuando Julio Comesaña dijo que no le conocía, “bueno, a pesar de las críticas, agradecerle al profesor que pese a todo eso siempre estuvo ahí apoyándome, siempre me habló, estuvo ahí conmigo diciéndome que mi momento iba a llegar, simplemente que me preparara bien y ceo que hoy fue la muestra que hice”.



Por último, le preguntaron a César Poveda por el ingreso de Nelson Deossa, “el cambio de Nelson fue porque Fabián se lesionó en el posterior, pensamos inmediatamente en Nelson. Ya lo habíamos hablado antes del partido, sabíamos que íbamos a conseguir buenas cosas, esa amplitud, esa profundidad por banda, ese juego interior y ese juego de velocidad que tiene él y el gol. Así que gracias a Dios lo hizo muy bien y se nos dieron las cosas”.



En el caso de Nelson Deossa, le preguntaron si su desempeño ante Jaguares le permitirá ser titular para lo que viene en cuadrangulares, “como todo jugador quisiera jugar siempre de titular, bueno tenemos un cuerpo técnico que es el que decide, simplemente queda trabajar y esperar la oportunidad como la de hoy para aprovecharla, hay que pensar en lo que viene que sea lo que Dios quiera y voy a estar ahí preparándome para la hora que el profesor necesite de mí dar lo mejor siempre”.