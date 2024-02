Farías escapa a crisis de América: ‘Sentimos que el equipo está bien’

América de Cali empató 1-1 con Jaguares de Córdoba este domingo en el estadio Jaraguay, en partido de la fecha 9 de la Liga BetPlay. Con ese resultado, el equipo escarlata completó cinco partidos sin ganar, y los hinchas se preocupan al ver la tabla de posiciones, al verlo en el puesto 15.



Sin embargo, el técnico César Farías escapa de la palabra “crisis”, y ve el vaso medio lleno. El entrenador venezolano no se preocupa por la tabla o por los resultados, y espera una mejoría en los siguientes partidos.



“La clasificación (a cuadrangulares) está a escasos puntos; cuando no se puede ganar, no se puede perder. Es una circunstancia difícil que nos tocó de arranque, y ojalá lo podamos acomodar para todo lo que nos viene por delante. El equipo está bien, tiene el deseo de mejorar”, comentó Farías.



El DT continuó: “Los que más queremos somos nosotros mismos porque trabajamos toda la semana, tenemos talento, tenemos equipo y el equipo va evolucionando. La deuda nuestra es de local, perdimos el primer partido y la semana pasada. De visitante perdimos dos partidos con dos rivales que están opcionados a ser campeones. El que ha visto fútbol sabe que hay herramientas para ganar los partidos”.