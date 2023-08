El ‘Pibe’ criticó a los jugadores de Millonarios: ‘Se relajaron’

El momento deportivo de Millonarios, en este segundo semestre, se ha identificado por la irregularidad en el inicio de Liga, donde apenas han conseguido un triunfo en esas primeras jornadas.

Pese a esto, los amistosos que disputaron en territorio extranjero contra cubes europeos mostraron otro resultado, los cuales quedaron para la anécdota.



En entrevista con el periodista Víctor Romero, Carlos Valderrama fue consultado por el momento de los embajadores y no se guardó una sola palabra “Millonarios se relajó, creen que el título les va a aguantar toda la vida. Ya pasó y juegan relajados. Los he visto, se relajaron y ahí están los resultados y es el mismo equipo, no vendieron ni cambiaron. El mismo combo, pero el combo cambió la actitud”.



Complementó “Ahí están los resultados y cuando no están, cambia todo. Conozco a Gamero, es tranquilo y habla cuando tiene que hablar. Pero ahora los jugadores se la creen, están relajados”.