Quintero: ‘Estamos contentos, preparándonos para el juego del sábado’

América de Cali está en la parte final de su preparación, para recibir de local este sábado al Envigado, por la sexta fecha del primer semestre de la liga. Uno de los jugadores que trabaja para llegar a puesta es el atacante Carlos Darwin Quintero, quien habló para el programa ‘El Corrillo de Mao’ sobre lo importante de vencer en este próximo partido:



“Todos los partidos son importantes y sabemos que más en nuestra casa, después del buen resultado que se obtuvo en Medellín y para revalidar eso, toca ganar en casa. Sabiendo que vamos a jugar contra un rival difícil, que siempre es dinámico, entonces tenemos que saber que no será un partido fácil”.



Comentó cómo se encuentra de la molestia física que le dejó el partido del fin de semana anterior: “muy bien, mejor, se dio los días que se requería y gracias a Dios estamos contentos y preparándonos todos para el partido del sábado. Todo depende de lo que el profe requiera cambiar para el partido y estar al 100%, para darle lo mejor a el equipo, donde se ha trabajado bien esta semana”.



Expresó que se ha sentido muy bien en esta nueva etapa de su carrera: “la verdad, muy contento con lo que se está viviendo, se están haciendo las cosas bien no solo personal sino grupal. El equipo viene trabajando bien, dando lo mejor de cada uno y siempre van a haber cosas por mejorar. Agradecido por el cariño que me está mostrando la hinchada y sabemos que eso es de resultados; cuando las cosas se dan, siempre va a ser más fácil”.



Tiene un compromiso para darlo todo en cada partido: “uno debe ser consciente que los deportes son desgastantes físicamente, no siempre vas a mantenerte con la explosividad, el dinamismo que puede tener un jugador de 20 o 21 años. Pero las ganas y el deseo de ayudar a tu equipo, la calidad que tu tengas, eso no puede cambiar. Eso mismo le dije al presidente, que no corro como hace 15 años, pero tengo las ganas, energía y calidad para poder poner mi granito de arena”.



Fue interrogado sobre cómo se ha sentido con Adrián Ramos y lo que ambos como referentes del fútbol colombiano, les brindan a los jóvenes: “Con Adrián estuve en muchas convocatorias de la Selección Colombia, nos conocíamos en lo personal, de lo que podía dar Adrián y ahora que me encuentro con él acá, como compañero del día a día, es alguien que es un líder, siempre está pendiente en que se pueda mejorar. Con los jóvenes tratamos de que mantengan ese nivel, a pesar de que alguno no juegue o no sea considerado, les decimos que todos debemos estar al 100%, para el momento que el técnico nos necesite”.



Juan Andrés Arias

Corresponsal Futbolred

Cali