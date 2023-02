Guimaraes: ‘Hemos comenzado bien, pero sabemos que aún falta mucho’

En el América de Cali siguen disfrutando este buen arranque del primer semestre del campeonato colombiano, en el cual tras la finalización de la fecha 5, son líderes de la tabla de posiciones con 10 puntos y mostrando una dinámica de juego bastante eficiente y consolidada, que lleva trabajando el técnico Alexandre Guimaraes desde hace varias semanas.



Precisamente el entrenador brasileño naturalizado costarricense, habló para el programa ‘Los Campeones’, de la importancia de algunos resultados, donde han logrado vencer en plazas bastante complicadas: “estamos bien, hemos ganado en sitios donde América no ganaba hace mucho tiempo, 9 años en Pasto, 10 años en Medellín.



Haciendo presentaciones buenas y lo que indica es que, los jugadores están a gusto con lo que se les está proponiendo, lo que se hace en los entrenamientos, nuestra manera de liderar el grupo y hemos comenzado bien, pero sabemos que aún falta mucho”.



Del estilo de juego con tres defensas en la zaga, dijo que “hubo una planificación con los perfiles de los jugadores que tenían que venir, las posiciones, versatilidad de algunos de ellos, para adaptarse de una cosa a otra y con ello, planteando lo que se ha hecho. Para mí no es desconocido este planteamiento, con ese fui a dos copas del mundo, como entrenador y jugador. Gané una Copa del Golfo con ese planteo, así que, si lo estamos haciendo hasta ahora, es porque tenemos los perfiles de la gran mayoría de posiciones para hacerlo”.



Sobre los jugadores que están con molestias físicas como Luis Paz, Andrés Sarmiento y John García, dijo que “todavía tenemos hasta el viernes, como digo siempre. El lunes hicimos una práctica de fútbol con los que no han tenido muchos minutos, Paz, Sarmiento y John no participaron de la práctica, con el fin de no exponerlos. Vamos a ver cómo reaccionan en las sesiones de esta semana y veremos el viernes antes de entrar a la concentración”.



Saben que hay cosas por corregir: “lo conversamos con los jugadores el lunes, en la sesión de entrenamiento. Obviamente estamos todos muy contentos por el rendimiento, por haber dejado el partido como se manejó, pero hubo algunos lapsos



del juego, que nosotros podemos manejarlo mejor, para evitar que el rival no tenga opciones cuando no ha hecho juego para generarlas”.



El trabajo de la preparación física ha sido muy importante, para que el grupo pueda responder al estilo de juego: “estamos trabajando muy bien la incorporación del profesor Martinho, ha sido fantástica. Ya el profe Felipe había dejado una base del torneo pasado, por lo tanto los jugadores ahora con Martinho, puede acrecentar sobre una base física que ya existía, y ellos nos han dado la posibilidad de ser muy dinámicos e intensos, con ese juego de vértigo que me gusta”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15