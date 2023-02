Lo bueno, malo y feo de la fecha 5 de la Liga BetPlay I-2023

La fecha 5 de la Liga BetPlay Dimayor I-2023 se convirtió en la de menos goles en lo que va del campeonato: 14 goles en 9 partidos, con dos juegos sin goles y un partido pendiente: Unión Magdalena vs. Boyacá Chicó.

América de Cali manda en la tabla de posiciones; tres grandes siguen sin ganar; y el goleador de la Liga es extranjero.



Aquí el resumen de la fecha 5 del campeonato colombiano.



Lo bueno

- América de Cali es el líder del campeonato y lo logró rompiendo una racha de 14 años, pues por fin derrotó a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot. Nueva muestra de esfuerzo y juego en el equipo que dirige Alexandre Guimarães.



- Águilas Doradas sigue siendo un equipo complicado de visitante: 3 salidas con un triunfo y dos empates. Cinco partidos en general y sigue invicto.



- Bucaramanga tiene al goleador del campeonato: el argentino Gonzalo Lencina ya suma 4 anotaciones. El atacante castigó a Nacional y el leopardo es otro de los invictos.



Lo malo

- Tres grandes que siguen pasando angustias: Cali, Junior y Medellín no han ganado. El tiburón y el poderoso han jugado los cinco partidos y sus entrenadores (Arturo Reyes y David González) suenan para salir antes de Semana Santa.



- Huila es último y tiene déficit de gol. Por eso, el equipo opita contrató a Hamilton Ricard para sumarlo al cuerpo técnico de Néstor Craviotto, para enseñarle a definir a los jugadores.



- Once Caldas fue el primer equipo que cambió de técnico y no le funcionó, pues perdió 3-1 con Pereira en el clásico cafetero.