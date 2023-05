¿Más angustias, 'Bolillo'? Oferta del exterior por estrella de Junior

Solo hay tiempo para pensar en indisciplina, escándalos, rescisión de contrato, multas y asuntos extra deportivos en Atlético Junior. Una pena en medio de la definición de los ocho clasificados a los cuadrangulares de Liga Betplay I 2023, en la que está difícil el panorama para la salvación del año.

El caso Luis Sandoval, quien saldría del equipo por actos reiterados de indisciplina, y las multas que tendrían Wálmer Pacheco, José Ortiz, César Haydar y Omar Albornoz es una noticia que causó un profundo malestar en el grupo, que quisiera estar pensando en fútbol y no en fiestas.



Pero por si faltaran preocupaciones, ahora el equipo 'tiburón' enfrenta otra novedad: la posible salida de una de sus estrellas.



Según el exfutbolista Mauro Cantoro, en el programa "A presión" de YouTube, el interés proviene directamente del Sporting Cristal de Perú y tocaría a Carlos Bacca.



"Los dos delanteros son colombianos y de élite mundial, al igual que el lateral que hoy se desempeña en Once Caldas. Yo le dije que Cristal no sé si quiera porque tiene a Loyola, que jugó en selección. Sin embargo, me dijo que al defensa que quiere traer siempre ha sido campeón a donde fue. Con respecto a los delanteros, esto sería un salto de calidad porque uno de ellos ha jugado en selección colombiana y es Carlos Bacca", dijo Cantoro.



Si bien el regreso de Bacca aún no responde a la expectativa y parece tener el arco cerrado, lo último que quisiera el técnico Hernán 'Bolillo' Gómez sería perder a un delantero de su experiencia justo ahora que hay vientos de crisis y que ha perdido al atacante Sandoval.



Se esperan confirmaciones pero por ahora solo hay dudas que no solo tocan a Bacca sino también a Juan Fernando Quintero, otro que podría salir si llegan ofertas internacionales y que por ahora sigue al margen por lesión.