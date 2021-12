¿Arrepentidos? Figura que no llegará a Junior por la salida de Reyes

Sin lugar a dudas, Junior de Barranquilla es el equipo que rompió el mercado de fichajes colombiano de cara al 2022. Contrataciones de primer nivel para afrontar las competiciones locales y la Copa Sudamericana.



A pesar de nombres importantes en ataque como Miguel Ángel Borja y Fernando Uribe, el cuadro tiburón sigue con la esperanza de contar con el regreso de un referente.

En diálogo con ‘El Heraldo’, Carlos Bacca habló sobre su actualidad en el fútbol español, las posibilidades de volver a vestir la casaca rojiblanca, aspecto que se ha tratado en los últimos años, e hizo una revelación sobre Arturo Reyes, hasta hace poco entrenador del equipo.



Aseguró sentirse “contento” en Granada, aunque el inicio no fue fácil. “Llegué con una lesión de rodilla que había tenido en la temporada pasada cuando estaba en el Villarreal. Gracias a Dios, después de dos o tres meses duros, trabajando con el departamento médico, aunque entrenaba, me hacían un tratamiento, con infiltraciones”, dijo.



La buena noticia es que su rodilla está cada vez mejor y actualmente “la lesión está superada”.



En cuanto a lo deportivo, reveló que su equipo está en proceso de crecimiento y en dicho sentido busca aportar su experiencia para conseguir los objetivos. Así mismo agradeció la confianza que le ha dado todo el entorno del equipo y el apoyo de los hinchas. Claro está que en su momento los aficionados han demostrado en redes sociales su descontento con el atacante cafetero.



El tema Junior no tardó en llegar. Reveló que su regreso estaba cerca de la mano de Arturo Reyes, pero tras conocerse su salida y la contratación de Juan Cruz Real “ahí quedó la cosa”...



“Con el único que hablaba de Junior era con Arturo Reyes, él siempre tenía la ilusión y las ganas de que yo volviera, pero lastimosamente lo sacaron. Era con el único que hablaba en su momento, cuando era técnico del equipo. Me preguntaba sobre mi situación y me contaba que tenía ganas de que me sumara a su proyecto. Lo veníamos hablando, las cosas estaban avanzadas, pero bueno, Arturo no siguió y ahí quedó la cosa, pero con ningún directivo hablé. No tuve la posibilidad”.



Precisamente sobre el estratega, Bacca expresó que le parecía trabajaba de la mejor manera porque el equipo “se le paraba de igual a igual a cualquiera”. Incluso se animó a decir que su manejo no era bueno sino “excelente”. El único problema, en su opinión, era que “necesitaba jugadores como los que están llegando ahora”.



Agregó que habló también con el capitán Sebastián Viera y que su relación con los directivos es “buena”, pero no le han tocado el tema del regreso. Por lo pronto manifestó que siempre tendrá “puertas abiertas” para el club barranquillero por dos razones: es hincha y se quiere retirar allí. “Cuando los directivos quieran me pueden llamar y se puede llegar a buenos términos para poder sumarnos”, concluyó.

​

​Para finalizar dio un breve resumen de su contrato con Granada. Explicó que le quedan seis meses de contrato y una temporada adicional en caso de alcanzar ciertos objetivos, los cuales “puedo cumplirlos”.