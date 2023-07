Carlos Bacca rompió su silencio y habló sobre el médico Fernández

Junior de Barranquilla no está viviendo un buen momento durante su pretemporada, debido a que las últimas semanas han estado agitadas por explosivas declaraciones que han desatado en polémicas dentro del equipo, siendo la salida de Juan Fernando Quintero la más sonada.

Sin embargo, luego de la salida de Quintero tras no encajar en el sistema táctico de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, ahora apareció el delantero Carlos Bacca para hablar por primera vez sobre el parte médico que dio el médico Javier Fernández, quien reveló que el ídolo tenía una lesión irreversible.



Pese a que eso generó molestia en la plantilla del Junior, Javier Fernández decidió renunciar a su cargo, aunque el club dejó que continuará, pero finalmente el médico terminó saliendo de la institución de manera definitiva.





Después de ese incidente con el médico, Carlos Bacca no se había referido al tema hasta ahora y para medios de comunicación en Barranquilla, el delantero mencionó que sabe lo que tiene para aportar y siempre hay que decir las cosas con respeto porque nunca supo previamente que iba a dar esas declaraciones.



"Yo creo que son cosas que hay que hablarse internamente y más que todo con respeto. Es la imagen de uno. Puede que haya una lesión, un desgaste, cualquier cosa, pero yo creo que hay profesionalismo y hay que guardarle de pronto la información al paciente. Además, yo no sabía que él (Javier Fernández) iba a dar esas declaraciones, pero respeto eso y cada quien actúa de la manera que es.



De igual manera, Bacca aseguró que inmediatamente dialogó con ‘Bolillo’ Gómez y el técnico le dio el visto bueno, confirmándole que contaba con él en el Junior.



"Yo sé lo que tengo lo que trabajo. Solo confío en mi Dios. A la vista de eso, después de esas declaraciones, hablé con el profe 'Bolillo' y el profe habló conmigo. Y bueno, parece que todo cambió. Fue el punto negativo que se puede decir para que las cosas cambiaran y ahí en adelante el profe me dijo que me veía bien, que no sabía sobre esas declaraciones y que contaba conmigo", finalizó Bacca.

¡HABLÓ EL 70🚨! Carlos Bacca habló hoy en la presentación del bus de Junior y dio su opinión sobre lo ocurrido con Luis Javier Fernández, quien fue hasta hace poco el médico del elenco rojiblanco. pic.twitter.com/uZ4D873kty — Toque Sports (@ToqueSports) July 11, 2023



De esta manera, Bacca cerró el capítulo de su supuesta lesión y por ahora, sigue haciendo una buena pretemporada en la que ha hecho triplete en un amistoso y solo espera que en el debut contra Águilas Doradas pueda aportar lo mejor.