Vélez dio a conocer el equipo de Bogotá que rechazó a Edwin Cardona

Edwin Cardona fue oficializado como nuevo refuerzo de América de Cali y luego de superar los exámenes médicos, el volante se puso bajo las órdenes del técnico Lucas González, con el que espera volver a retomar su mejor versión.

Sin duda la llegada de Cardona al América revolucionó el mercado de fichajes del fútbol colombiano y después de nueve años en el fútbol del exterior, el volante podrá volver a deleitar con su talento a los aficionados de todo el país.



Sin embargo, no todo habría sido bueno para Cardona, pues antes de fichar por el América, el volante estuvo relacionado con otros equipos, siendo Atlético Nacional uno de ellos, pero según el periodista Carlos Antonio Vélez, el volante estuvo siendo ofrecido a varios clubes de Colombia para arribar al equipo.



En el programa Palabras Mayores, Carlos Antonio Vélez aseguró que Edwin Cardona había sido ofrecido a Santa Fe por Lucas Jaramillo, pero al parecer, el presidente Eduardo Méndez le negó la posibilidad. Además, su agente intentó con otros clubes, pero también respondieron de la misma manera.



“Lucas Jaramillo se había acercado hace poco a Santa Fe a ofrecerle a Cardona y también fue ofrecido a cinco o seis equipos, pero ninguno le caminó el tema, hasta que cayó don Tulio Gómez. Entre otras cosas, Cardona no tiene por qué quejarse de ninguna cláusula porque son normales y legales. Volviendo al tema, Méndez le dijo no gracias”, dijo Carlos Antonio Vélez.



Por ahora, Cardona tendrá que trabajar y hacer olvidar ese mal momento que vivió en Racing y aún no se sabe cuándo podrá debutar, pero lo seguro es que con Lucas González, espera volver a renacer como futbolista y estar de nuevo en la órbita de la Selección Colombia.