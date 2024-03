Vélez, con Gamero y contra hinchas: 'si lo vuelven a joder, váyase'

Millonarios lleva tres derrotas en línea y eso ha empezado a hacer mella en la afición, que ha ido pasando de los elogios y la admiración a duras críticas en El Campín.

El propio Alberto Gamero se declaró decepcionado por esa falta de respaldo en una racha que, según él, pasará pues el equipo genera ocasiones solo que tiene un problema de definición.



Sin embargo, ante esas críticas el DT encontró un aliado que lo defendió a él y a su proceso y dio un consejo radical si es que los hinchas está inconformes.



“Ahora vamos a hablar de ADN y del estilo. Eso fue. Yo también defendí el estilo, pero las cosas cambian. El fútbol cambió. Los equipos tienen que ser camaleónicos y los técnicos tienen que manejar en su idea de juego muchos registros para poder sorprender”, empezó diciendo Carlos Antonio Vélez en Planeta Fútbol de Antena 2.



“Para que no les pase lo que le está pasando a Millonarios y es que ya todo el mundo sabe en dónde está su fortaleza”, añadió y entonces se fue con todo.



“Esa es otra. ¿Cuestionando a Gamero?: no me crean tan pendejo. Vea, profe, si lo vuelven a joder en dos partidos más, váyase, entrégueles eso, para que después se sienta su ausencia, porque es muy jodido. Se pierden tres partidos y hay que acabar hasta con el nido de la perra”, dijo.



Directo a los que gritan e insultan les habló el periodista: “Vienen los de siempre. Los que no ponen un peso. Millonarios tiene dueños. Compren el club. Llamen a Serpa y le pagan, para que hagan lo que les dé la gana”.