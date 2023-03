¿Pide puesto en vereda de en frente? Curioso ofrecimiento de veterano

América de Cali recuerda a todos los jugadores que le dieron títulos pero, especialmente, a la plantilla que hizo posible el ascenso en 2011.

Muchos se destacaron pero hubo un jugador que fue un motor y que le dio equilibrio a aquel equipo de Hernán Torres: Camilo Ayala.



El mediocampista estuvo en dos temporadas en América, primero en aquella del ascenso y también en 2016.



Sin embargo, en diálogo con ‘Zona Libre de Humo’ de Cali, el actual jugador de Deportivo Pasto casi pidió pista en la acera de en frente, cuando le preguntaron a cuál de los equipos de la capital vallecaucana le gustaría regresar.



“Hoy voy al Deportivo Cali porque sé que puedo hacer mucho y me podría necesitar. Creo que América está muy tranquilo en todos los aspectos, y eso me da alegría porque de alguna manera puse un granito de arena“, dijo, sin cortarse.



“Siento que el Cali está en otra situación. Si tú me dices: ‘te quedan 2 años de fútbol, ¿a cuál quisieras ir?’ Si existiera esa posibilidad yo siento que en el Deportivo Cali, a mí me gustaría estar. Tengo contrato hasta diciembre de este año con el Deportivo Pasto“, añadió el jugador, a quien puede esperarle algún jalón de orejas de su DT por andar hablando con tanto desparpajo cuando tiene un contrato en vigor.