¿Corazón dividido? El ‘Cocho’ Patiño y su favorito en la final de Liga

Hernando el ‘Cocho’ Patiño vistió las camisetas de los dos equipos finalistas, aunque recientemente ha estado vinculado más sl verdiblanco, como asistente de la categoría masculina Sub-17 antes de recibir una licencia para ser asistente técnico de César Torres en Jaguares.



Con el Tolima fue campeón en diciembre de 2003, precisamente ante los azucareros; y en el Finalización de 2005 se coronó con el Cali.



Sobre lo que espera de la presente contienda dijo que “es una final pareja con méritos por parte de los dos equipos, cada uno en su estilo ha hecho las cosas para hablar de bien, creería que el Cali viene rematando mejor este torneo. Cali es favorito”.



¿Qué tiene que hacer Cali para dar el primer golpe y que sea contundente?

Tiene que dar el primer golpe al estar en su casa, con su gente, con la gran ventaja de encontrar un grado de confianza alto la autoestima de juego elevada por sus delanteros y sus defensas, que también han podido marcar. Cali con muchas variables en ataque yo creo que va a poder sacar ventaja en esta serie, no sé cuánto, pero crearía que mañana el Cali va a ser el ganador.



¿El Cali debe tener cuidado con el paraguayo Gustavo Ramírez en el juego aéreo?

Sí, el paraguayo se mueve bien en el ataque tienen buena técnica para cabecear, pero con Menosse estará parejo. Bueno son dos conjuntos muy parejos en el juego aéreo, en pelota detenida son fuertes y lo han mostrado en cada uno de los partidos, pero creo que Cali tiene mejores hombres en esa cualidad para hacer daño.



¿Cali tiene que buscar una buena diferencia para evitar que se repita la historia reciente con Tolima?

Sí, la idea es poder buscar una buena diferencia, claro está, así sea 1-0, por ahí si puede ser más larga pues sería lo ideal, uno a veces cree que el que tiene ventaja es el que cierra en casa, pero cuando ya el otro equipo tiene una ventaja en el marcador se hace bastante difícil de visita, porque juega con el desespero del local y muchos torneos se han definido en esas contras. Y Tolima, en el caso de que el Cali gane y saque una ventaja, tendría que proponer en Ibagué y vimos el último partido contra Alianza que es un equipo que queda muy expuesto a la espalda y su juego elaborado no es tan contundente, es un equipo más reservado, más de bloque medio bajo que va a la contra, entonces creería que con una ventaja del Cali en Palmaseca, a Tolima se le complicarían las cosas en casa.



¿Qué cambio ha visto en el Cali con la llegada de Rafael Dudamel?

Sin duda la llegada del 'profe' Dudamel ha sido vital para este rendimiento, para esta curva de rendimiento que ha tenido el Deportivo Cali. Se ven jugadores llenos de confianza, con el fútbol alegre, seguros, concentrados, y eso tiene que ver con el técnico directamente, no es solamente la parte técnica-táctica, es la parte del manejo del grupo que seguramente lo ha hecho muy bien el 'profe' Rafa, ha caído bien el grupo y de ahí ese grado de confianza en que se encuentra el equipo.



¿Se atreve a dar un resultado?

No sé la verdad un resultado, pero yo creería que con 1-0 Cali estaría haciendo la tarea.



¿Espera un Cali volcado al ataque?

Sí, es lo que se ha visto, es un equipo que propone en su casa, pero cuando ha salido también han tenido una buena propuesta y ahí ha tenido resultados que lo tienen ahora en la final.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces