Cali quiere la estrella y pegar duro en la final contra Tolima

Ocho años después llegó una nueva final para el Deportivo Cali y lo hará frente al que ha sido recientemente su verdugo: Deportes Tolima. Este domingo (6:00 p.m.) lo recibirá en Palmaseca en el primer partido por la definición del título de la Liga BetPlay II-2021.



Después de quedar eliminado en la fase 1 de la Copa Suramericana y en cuartos de final en la Liga del semestre pasado ante el cuadro vinotinto y oro, anecdóticamente después de perder en la ida por 3-0 ambos juegos, el elenco dirigido por Rafael Dudamel quiere evitar una nueva frustración y espera sellar un triunfo con una buena diferencia como local.



Es claro que Tolima es el equipo que mejor se defiende en el fútbol colombiano, con un bloque posterior muy fuerte, pero poniendo en una balanza la forma en que llegan ambos rivales en esta ocasión, podría decirse que los verdiblancos aparecen con mejor presente gracias a sus variantes de ataque.



También hay que reconocer que los azucareros han estabilizado su cuarteto defensivo a partir del buen trabajo de Hernán Menosse y Jorge Marsiglia, quienes son un estupendo respaldo para el arquero uruguayo Guillermo De Amores, sin duda en uno de sus mejores momentos desde que aterrizó en Colombia.



La única duda en la formación titular que presentará Dudamel es la presencia o no del lateral izquierdo Darwin Andrade, aunque el hecho de haber jugado en Pereira en la última fecha de los cuadrangulares indica que Kevin Velasco se mantendrá en dicha posición.



De resto no habría ningún inconveniente para que se mantengan los hombres que han hecho del Cali el equipo de mejor remate de temporada, con Jhojan Valencia y Andrés Colorado en el equilibrio de mitad de cancha, Teófilo Gutiérrez como brújula, Jhon Vásquez en el desequilibrio por la banda derecha, Harold Preciado en su exitosa racha goleadora y los movimientos de pivote de Ángelo Rodríguez.



Esta semana se trabajó bastante en analizar las falencias y fortalezas del conjunto adversario. Hay conciencia en que no pueden levantarle la pelota al área por la talla de sus centrales, desconectar a Luis Miranda y Daniel Cataño con Gustavo Ramírez y evitar que Tolima llegue con pelota arriba. También es justo reconocer la notable labor que cumple William Cuesta, dueño del arco ‘pijao’ tras el anuncio de Álvaro Montero como nuevo jugador de Millonarios.



Las entradas se consumieron el mismo día en que salieron a la venta por W Arena y Supergiros, por lo que se esperan 30.000 almas en las tribunas del estadio de Palmaseca, que como ha sido habitual en los últimos juegos, han aportado ese plus que necesita un equipo urgido de triunfo y hambre de gloria.



Se espera un partido intenso, con un equipo que siempre sale a proponer, ahora más motivado por la posibilidad de obtener la décima estrella, y uno que seguramente tratará de poner muchos hombres delante de su guardameta y buscar las transiciones de defensa-ataque como su mejor arma.



Cali no quiere más sorpresas y la cuenta es marcar al menos dos veces en el arco de William Cuesta, como lo hizo Alianza Petrolera en el cierre del cuadrangular B en Ibagué, llenando de zozobra a los orientados por Hernán Torres.



Alineaciones probables

Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Juan Camilo Angulo (Juan Esteban Franco), Jorge Marsiglia, Hernán Menosse, Kevin Velasco; Jhojan Valencia, Andrés Colorado, Teófilo Gutiérrez, Jhon Vásquez; Harold Preciado, Ángelo Rodríguez.

D.T.: Rafael Dudamel.



Tolima: William Cuesta; Harold Gómez, Julián Quiñones, Sergio Mosquera, Junior Hernández; Cristian Trujillo, Juan David Ríos, Daniel Cataño, Luis Miranda; Ómar Albornoz, Gustavo Ramírez.

D.T.: Hernán Torres.



Estadio: Deportivo Cali (Palmaseca).



Hora: 6:00 p.m.



TV: Win Sports+.



Árbitro: Wílmar Roldán (Antioquia).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces