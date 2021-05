Nuevos problemas para la llave de cuartos de final entre Cali y Tolima

Definitivamente el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021 entre Deportivo Cali y Tolima, programado en el estadio de Palmaseca, no se hará tampoco este domingo y la nueva fecha quedará en manos de la Dimayor, dependiendo de cómo transcurra la situación de orden público y los bloqueos en el Valle del Cauca.

Giovanni Granobles, gerente del Imder Palmira, en charla con FUTBOLRED informó que “esta tarde tuvimos la reunión extraordinaria del Comité Local de Fútbol, para tratar el tema del partido del Deportivo Cali frente al Tolima que debía realizarse inicialmente este sábado 1 de mayo en el estadio de Palmaseca, y que no se realizó por situaciones de orden público. Huy hicimos la reunión revisando la posibilidad de hacerlo este domingo, pero lamentablemente después de muchas situaciones presentadas, de los diferentes cierres que se mantienen en las ciudades de Palmira y Cali, con algunos disturbios, revisando el tema de la seguridad como primera opción por la vida e integridad de los jugadores, la Comisión Local de Fútbol determinó que no hay las garantías para realizar el partido, por lo cual queda totalmente la suspendida la posibilidad de hacerlo mañana también”.



El funcionario agregó que “solamente se trató la difícil situación que afrontan Cali y Palmira, y la nueva fecha del compromiso ya queda en manos de la Dimayor y la autoridad competente”.



La recta Cali-Palmira-Cali continúa bloqueada por manifestantes y no hay paso para ninguna de las dos localidades. También se sabe que para cada partido en Palmaseca se necesitan 60 miembros de la Policía y la mayoría de ellos están en las calles.



"Es difícil pensar en Pereira, porque el problema es el estadio. Palmaseca o Pereira, el problema es la movilidad al aeropuerto o al estadio, y si es por vía terrestre las entradas y salidas de la ciudad están bloqueados. También hay que pensar en la seguridad de los jugadores y miembros de los clubes", señaló un empleado del Cali.



Cali viene de perder 3-0 en Ibagué y debe conseguir el mismo resultado para forzar los cobros desde el punto penal, o imponerse por una mayor diferencia para avanzar directamente a la semifinal.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces