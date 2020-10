Cali ganó en casa y subió en la tabla: 3-1 sobre Chicó y es cuarto

En un compromiso que presagiaba goleada y mayores emociones, pero que terminó con muchas faltas y dominado por el visitante, Deportivo Cali derrotó 3-1 este miércoles en horario atípico al Boyacá Chicó en el estadio de Palmaseca, en desarrollo de la fecha 14 y se ubicó parcialmente cuarto con 24 puntos en la Liga Betplay 2020.



Resultó muy fácil el inicio del juego para un equipo que salió ofensivo, con solo un volante de marca como Andrés Colorado y a partir de allí hombres de manejo y desequilibrio que se dieron un festín con la zaga ajedrezada. Sin embargo, se vino a menos en el segundo periodo, permitiendo la reacción del visitante a través de numerosos cobros.

Las intenciones verdiblancas empezaron a desnudarse al minuto 5 en un centro de Jhon Vásquez que Deiber Caicedo cabeceó desviado.



Nelino Tapia llegó a los 8 minutos por la izquierda, pero Harold Gómez le sacó el balón al tiro de esquina.



Cali encontró la ventaja con un remate de zurda de Palavecino que pegó en la pierna de Jonathan Muñoz y desubicó al arquero Pablo Mina a los 12 minutos, para el 1-0.



Deiber Caicedo aumentó la cuenta a los 14, en una salida rápida tras recibir un pase desde la mitad de la cancha de Palavecino, aguantó la marca y con un disparo rastrero convirtió el 2-0.



El mismo Deber recibió un pase desde la derecha de Ángelo Rodríguez y apenas tuvo que puntear con su pierna izquierda frente a la línea de gol para marcar el 3-0, a los 21.



Caicedo recordó que su primera anotación como profesional fue ante el mismo conjunto ajedrezado, el 14 de febrero de 2018, de tiro libre, el cual dedicó a la memoria de su hermana fallecida un día antes.



Echeverry llegó a los 23 ante David González, pero no tuvo potencia en su remate para encontrar el descuento. Sin embargo, un tiro libre de Geimer Balanta por la mitad de una barrera mal ubicada y al palo derecho, luego de picar en el piso, se produjo el 3-1 a los 24.



Lamentablemente, las continuas faltas recibidas dejaron lesionado a Caicedo a los 43 minutos, para que entrara José Enamorado a los 43.



A los 2 del complemento, un centro de Tapia no cogió parado a Balanta en el remate y el balón se estrelló en el horizontal.



John González se le tiró encima a Palavecino como un luchador y el árbitro Never Manjarrés le perdonó la roja, provocando una airada reacción de los jugadores ‘azucareros’.



El conjunto boyacense aprovechó que su rival tenía solo un recuperador y llegó con propiedad al área de González, mientras Cali perdió momentáneamente su posesión. Tapia, con sus cobros de costado, produjo varios balones aéreos que llevaron susto a la defensa del elenco vallecaucano. Por el carácter mostrado, no parecía que es puesto 18 con apenas 11 unidades.



Carlos Lizarazo, que ingresó en el periodo complementario, apenas apareció a los 31 con un disparo desviado. La mala noticia para Cali es que Palavecino recibió su quinta amarilla y no estaría ante Santa Fe en la próxima jornada, aunque Andrés Arroyo volverá a un ciclo con la Selección Colombia Sub 20 y Alfredo Arias decidirá si se beneficia de la norma existente.



Parece mentira, pero la alta temperatura despertó a Boyacá Chicó y dormió al Cali, que terminó superado en manejo del balón por su rival, sin control ni opciones de gol en la valla de Pablo Mina. Sin duda, la salida de Ceiber Caicedo fue determinante para el bajón ‘azucarero’ porque se le fue la chispa que encendió el juego en la primera parte.



Palavecino tuvo la única acción clara del complemento a los 47, pero le enviaron el balón al tiro de esquina.



En la fecha 15, Cali recibirá a Santa Fe el lunes 19 de octubre (8:00 p.m.), en tanto que Boyacá Chicó será local ante Once Caldas el sábado 17 de octubre (4:00 p.m.).



Síntesis:



Cali 3-1 Boyacá Chicó



Deportivo Cali: David González (6); Hárold Gómez (6); Hernán Menosse (6), Kevin Moreno (6), Darwin Andrade (6); Andrés Colorado (6), Andrés Arroyo (7), Agustín Palavecino (7), Deiber Caicedo (8); Jhon Vásquez (6), Ángelo Rodríguez (5).



Cambios: José Enamorado (5) por Deiber Caicedo (43 PT), Andrés Balanta (6) por Andrés Colorado (1 ST), Eduard Caicedo (6) por Kevin Moreno (1 ST), Carlos Lizarazo (5) por Ángelo Rodríguez (12 ST), Jhojan Valencia (6) por Andrés Arroyo (13 ST).



DT: Alfredo Arias.



Boyacá Chicó: Pablo Mina (5); Víctor Giraldo (5), Camilo Pérez (5), Jonathan Muñoz (5), John Mena (5); José Hurtado (6), Frank Lozano (5), John González (6), Geimer Balanta (7); Diego Echeverry (5), Nelino Tapia (7).



Cambios: Dairon Benavides (5) por Jonathan Muñoz (16 PT), Cristian Páez (6) por John Hurtado (1 ST), Jean Carlo Blanco (5) por Geimer Balanta (26 ST), Jacobo Pimentel (SC) por Diego Echeverry (25 ST), Eduard Banguero (SC) por John González (35 ST).



D.T.: Bélmer Aguilar.



Goles: 1-0: Agustín Palavecino (12 PT). 2-0: Deiber Caicedo (14 PT). 3-0: Deiber Caicedo (21 PT). 3-1: John González (24 PT, de tiro libre).



Amonestados: Kevin Moreno (44 PT), Ángelo Rodríguez (45+1 PT), Agustín Palavecino (32 ST), Jhojan Valencia (34 ST9 por Cali. Geiner Balanta (34 PT), John González (20 ST), John Mena (23 ST), Nelino Tapia (29 ST), Cristian Páez (43 ST) por Boyacá Chicó.



Expulsados: no hubo



Partido: Aceptable



Figura: Deiber Caicedo (8).



Estadio: Deportivo Cali (Palmaseca)



Asistencia: Sin público



Árbitro: Never Manjarrés (5)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces