El calendario de Liga BetPlay: Mier y una respuesta que nadie esperaba

Matías Mier es hoy por hoy uno de los jugadores importantes del plantel que tiene Independiente Santa Fe en este 2022. El volante uruguayo ha rendido y se ha hecho al puesto de titular gracias a la confianza del técnico Martín Cardetti.



Este domingo anotó gol en la derrota 1-2 contra Pereira, en partido de la fecha 6 de la Liga BetPlay I disputado en el estadio El Campín. Así, fue el escogido por el entrenador para que lo acompañara a la rueda de prensa posterior al compromiso.



En medio de la ronda de preguntas, una de las incógnitas dirigidas a Mier fue sobre el apretado calendario que tiene la liga colombiana este año. La polémica por jugar cada tres o cuatro días ha tenido voces de desacuerdo por parte de otros futbolistas y hasta entrenadores.



Así, quisieron conocer la opinión del uruguayo, y sorprendió con su análisis, pues le preguntaron si en el diseño del calendario, sería bueno que la Dimayor le consultara a los jugadores.



“No creo que se tenga que consultar al jugador. No sé cuál es el miedo de jugar cada tres días, en Europa es así y se juegan 100 partidos al año, no entiendo por qué nosotros no lo podemos hacer. El cuerpo técnico planifica para jugar así. El equipo debe tener nómina para ir rotando y el jugador estar dispuesto y preparado, ser capaz e inteligente de cuando le toque jugar o no estar, porque no hay titulares indiscutidos”, manifestó de manera contundente el charrúa.



Matías Mier añadió: “Hay que entender que estamos en año de Mundial de mayores, también Mundial de fútbol femenino. Hay que cuidarse bien, descansar y estar óptimo para cada partido”.