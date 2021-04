Cadavid le da la prioridad al DIM para continuar liderando el grupo

Deportivo Independiente Medellín sigue entrenando esta semana, luego de terminar su participación en la Liga I-2021. El conjunto rojo de Antioquia estaría tomando decisiones en cuanto al plantel de cara al segundo semestre del año. Hasta este viernes, el equipo estaría entrenando en su sede deportiva de Llanogrande antes de salir a vacaciones.



Andrés Cadavid es uno de los jugadores que estaría esperando por una renovación contractual, el capitán poderoso tiene vínculo con el equipo hasta el 20 de junio y confía en seguir jugando con el equipo antioqueño.

"Aún no me han dicho nada, no he hablado con los directivos. Estamos entrenando, mirando que es lo que sigue, la preparación que viene. Soy una persona que lo da al máximo y que cuando salga a vacaciones pueda estar tranquilo, en estos momentos hay mucha incertidumbre. Todavía tengo contrato hasta el 20 de junio. Para nadie es un secreto que soy hincha del equipo, pero debo esperar que quieren las directivas, en estos dos años fui campeón dos veces, uno como capitán, espero que me llamen, qué quieren hacer, creo que el ‘profe’ (Hernán Darío Gómez) debe seguir, preparar el equipo para el segundo semestre y la Copa Suramericana del año entrante", remarcó Cadavid en diálogo con el VBar Caracol.





Sobre su futuro, el zaguero precisó que “hay varias propuestas, me han llegado cosas por otro lado, pero la primera opción la tiene Medellín. Por ahora, me estoy preparando de la mejor manera, si puedo seguir acá o estar en otro lado. Desde que terminó el partido en Manizales, me llegó una propuesta, hay varios interesados, entienden mi profesionalismo y liderazgo dentro y fuera de la cancha. Espero que sea lo mejor para mí, para mi hija, para mi madre.



Para quedarme aquí, no estoy pidiendo más de lo que me estoy ganando. Sería una renovación igual del contrato".

En cuanto al desempeño del equipo, Cadavid señaló que “teníamos que estar a la altura, era un proceso corto que estaba dando resultados, queremos ganar un torneo internacional, llegaron jugadores que se adaptaron bien que nos podíamos ilusionar con más campeonatos, no se dio, nos afectó mucho el covid-19, hubo jugadores que estuvieron afectados jugando, tenían problemas, pero no excusa”.



Además, “hicimos lo que más pudimos en un equipo con muchas dificultades, al principio, priorizamos la Copa, la ganamos, luego buscamos la Liga, pero no nos alcanzó. Sé que, si al técnico le dan dos años, Medellín seguramente podrá alcanzar muchos más objetivos”.



En cuanto al tema de los contagios, Andrés comentó que “no hay un estudio científico para cerciorarse quién fue el que contagió a todos. Puedes estar en tu casa, llegó un domicilio y contagiarse, sería muy hipócrita decir quién lo trajo, el virus pudo entrar por cualquier parte, nos afectó y el médico nos dio muy buenas recomendaciones, pero estamos en pandemia y cosas como esta pueden pasar”.



Finalmente, el jugador resaltó que "aquí no hay casos de indisciplina. Si fuera así, yo habría sido el primero en saltar. Vamos en un proceso y lo que hay que hacer es esperar para ver si quieren contar conmigo. El equipo está en el techo y nadie es indispensable, nadie está por encima del club, el que se ponga indisciplinado, no lo dejaremos progresar".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8