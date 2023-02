Nacional quiere volver a triunfar en Liga: visita al Bucaramanga

Han pasado días desde que el Atlético Nacional logró conseguir el título de la Superliga 2023 en un duelo entre campeones frente al Deportivo Pereira. Los dos ganadores del 2022 vivieron un gran partido de vuelta en el que los verdolagas remontaron un 0-2 en el Atanasio Girardot y alzaron su trofeo número 32 en su historia. Un nivel superlativo de Tomás Ángel y de Dorlan Pabón que dio réditos enormes para que Paulo Autuori celebrara en la competencia.



Un premio que el mismo Paulo Autuori se dedicó a felicitar a Hernán Darío Herrera, Pedro Sarmiento y Carlos 'Piscis' Restrepo por lo que hicieron en el semestre pasado y por la huella que dejaron. Ahora, Autuori estrena título, pero debe levantar cabeza en la Liga BetPlay 2023-I en donde van a visitar a un difícil Atlético Bucaramanga.

En el Estadio Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga, deben superar un duro examen contra un club que siempre les pone la situación compleja y más ahora con un Teófilo Gutiérrez que espera debutar de gran manera como leopardo. Nacional pese a la victoria en la Superliga y la obtención del título, dejaron varias dudas en el primer tiempo que Paulo Autuori tuvo que recomponer. Una de ellas, es decidir si salir con tres jugadores en la zaga defensiva confirmando el regreso de Juan Felipe Aguirre al plantel y a la convocatoria, además con la lesión de Sergio Mosquera y el flojo rendimiento que tuvo Cristian Castro Devenish, es probable que recomponga el brasileño con cuatro defensores.



Otro tema que tendrá que revisar es, con la lesión de Francisco Da Costa, pensar si va a salir con doble '9' como lo ha hecho en los últimos partidos con la experiencia y el liderazgo de Jhon Duque, acompañado de un Tomás Ángel que probablemente se habría ganado la posición después de su doblete, o con Óscar Perea como acompañante de Duque, ante la no convocatoria Dorlan Pabón.

Pero, la historia con la Superliga ya pasó y Atlético Nacional debe cambiar el chip también en la Liga BetPlay 2023-I con el anhelo de encontrar su segunda victoria en el certamen. Superaron al Once Caldas, pero no pudieron sumar de a tres contra Jaguares de Córdoba cayendo 2-1, empataron con Águilas Doradas sin goles y a un tanto frente al Deportivo Cali. Así las cosas, con un equipo con la historia como Atlético Nacional, esperan recomponer las dudas y cambiarlas por certezas y buenos resultados en la quinta fecha del certamen.



Los ánimos de la hinchada del Atlético Nacional mejoraron con el título, pero ahora en la cabeza de los seguidores queda la necesidad de conseguir unidades para lograr clasificar y pensar en lo más importante: el título 33, de la Liga BetPlay. Vale la pena mencionar que en el semestre pasado, los verdolagas se quedaron afuera de la fiesta grande de los ocho y contra Atlético Bucaramanga necesitan conseguir las unidades.



Atlético Nacional tendrá importantes bajas para este compromiso. No podrán estar Yerson Candelo, Francisco Da Costa, tampoco Sergio Mosquera lesionado en la vuelta de la Superliga. No entraron en convocatoria ni Dorlan Pabón, Yéiler Góez ni Jarlan Barrera. Con una nómina con varias bajas sensibles, Paulo Autuori y los verdolagas visitan en un duro juego a Atlético Bucaramanga en donde no pueden perder más unidades.



Posible alineación:



Kevin Mier; Andrés Felipe Román, Cristian Zapata, Juan Felipe Aguirre, Danovis Banguero; Jhon Solís, Nelson Palacio, Jhon Duque, Jader Barbosa; Tomás Ángel, Jefferson Duque. DT: Paulo Autuori.



Fecha: domingo 19 de febrero

​Hora: 7:30 P.M.

Estadio: Alfonso López

​TV: Win Sports +

Árbitro: Carlos Betancur (Valle)