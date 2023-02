Da Costa no se aguantó y respondió a ofensa en redes: 'Sin llorar'

Francisco da Costa se perdió la final de Superliga frente a Deportivo Pereira a raíz de una lesión. El delantero brasileño debutó en la fecha 3 ante Jaguares y marcó gol, pero tuvo que salir por una molestia muscular. Luego, se confirmó que sufrió una lesión en el isquiotibial derecho, que lo sacaría al menos dos semanas de las canchas.



El jugador que se sumó como refuerzo al verdolaga este 2023, le lanzaron una ácida crítica en Twitter, donde compartió su alegría por el primer título en Colombia. "Empezar el 2023 bien cabrón", una frase que acompañó algunas fotografías besando la copa que ganaron el pasado jueves en el Atanasio Girardot.

Da Costa recibió una dura ofensa por parte de un tuitero que le cuestionó celebrar el título con Nacional. "Celebra título regalado jajajaja jugador de equipo chico", fueron algunas de las palabras en contra del brasileño.



El delantero no tardó en reaccionar y su respuesta se hizo viral: "No te entendí bien, me podes repetirlo pero sin llorar?", comentó 'Xico'.



Francisco da Costa llegó a Nacional por pedido de Paulo Autuori después de una brillante actuación con Bolívar de Bolivia. En su pasado también militó en clubes de México y Brasil.