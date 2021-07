Así será el regreso de público al Pascual Guerrero para ver al América

Muy pronto, América de Cali podrá contar con el aliento de sus aficionados en las graderías y al mismo tiempo con un alivio en sus arcas para los partidos de la Liga BetPlay 2021.





Este martes, el Alcalde de la capital vallecaucana, Jorge Iván Ospina, confirmó que el público regresará a las tribunas del Estadio Pascual Guerrero tras cerca de un año y medio de estar suspendida esta actividad por cuenta de la pandemia generada por el covid-19.



De acuerdo con el mandatario distrital, las personas tendrán que acreditar que cuentan con el esquema completo de vacunación contra el virus para ingresar al complejo deportivo, y el aforo estará limitado al 70%.



Ospina Gómez afirmó que “entendiendo que quienes están vacunados pueden ir al estadio, y así incentivar el proceso de vacunación. Sin embargo, si no se tiene la vacuna habrá espacios más limitados y el aforo es más reducido”.



El Alcalde añadió que “la Comisión Local de Fútbol ha venido discutiendo sobre el tema, se está evaluando todo el protocolo de bioseguridad, como el lavado de manos previo, la ubicación de las personas, y el aforo permitido”.



A través de la Secretaría del Deporte y la Recreación, además de otras dependencias de la administración distrital se avanza en los protocolos para permitir el ingreso de público al ‘sanfernandino’.



El burgomaestre aprovechó el espacio para invitar a los ciudadanos a vacunarse contra la covid-19, lo que permitirá la reactivación de diferentes sectores de la economía.



Según lo pronosticado, en el partido entre América de Cali y Once Caldas por la cuarta fecha de la Liga no solo habría presencia de público, sino que también será inaugurado el nuevo sistema de iluminación LED.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces