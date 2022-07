Millonarios llega al clásico golpeado, pero con la ilusión de ganar

Se avecina una nueva edición del clásico colombiano entre Atlético Nacional y Millonarios. El duelo válido por la tercera jornada de la Liga BetPlay 2022-II se disputará en el Atanasio Girardot.



Si bien se trata de un partido de inicio de campeonato, hay varios condimentos que la hacen imperdible: obligación de sacar los tres puntos en ambos bandos, inconformismo con la dirigencia, salida de Giovanni Moreno, fichaje de Adrés Felipe Román, cruces en los últimos cuadrangulares, dos estrellas de ventaja que saca el verde y la rivalidad de siempre.

En las toldas azules, el presente no es para nada bueno. Van siete partidos consecutivos sin ganar y el estilo de juego poco a poco va perdiendo efecto. Al hincha se le está colmando la paciencia no solo por los resultados sino también por el manejo dirigencial.



Justamente sobre este último ítem, la principal crítica va encaminada a la falta de refuerzos de jerarquía. Fueron cuatro hombres en total los que arribaron, pero se esperaba mayor cubrimiento en zonas del campo y futbolistas de renombre.



En este orden de ideas, Luis Carlos Ruíz e Israel Alba lograron hacerse con un cupo en el once titular. Óscar Vanegas recién fue anunciado el viernes y Daniel Cataño aparece como la gran novedad en la nómina.



Respecto al equipo que igualó a cero con Bucaramanga en El Campín, destacan las ausencias de Diego Herazo, Richard Celis y el canterano Óscar Cortés.



Con lo anterior sobre la mesa, se espera que Gamero ponga en Medellín el mismo equipo que ha usado desde el inicio del segundo semestre.

El duelo más reciente entre embajadores y verdolagas se dio en los cuadrangulares del primer semestre. Aquel 11 de junio igualaron a cero en Bogotá, lo que significó la eliminación del embajador.



11 días antes se midieron las caras en la capital antioqueña, también por cuadrangulares. Se vio un partido memorable lleno de vértigo y ocasiones de gol. Terminó empatado 2-2.



De los últimos 12 clásicos se tiene un balance tres victorias azules, dos verdolagas y siete empates.



La última vez que Millos se impuso en el Atanasio fue el 21 de noviembre del 2021 (1-3), mientras que el último festejo local se dio el 16 de septiembre del 2017 (3-2).

Alineación probable

Álvaro Montero; Omar Bertel, Juan Pablo Vargas, Andrés Llinás, Israel Alba; Juan Carlos Pereira, Larry Vásquez, Daniel Ruíz, Mackalister Silva, Andrés Gómez; Luis Carlos Ruíz.

Entrenador: Alberto Gamero.



Estadio: Atanasio Girardot.

Hora: 6:05 p.m.

Canal: Win Sports +