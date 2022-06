¡A todo o nada! Nacional recibe a Junior en busca de ser finalista

Atlético Nacional recibe este miércoles, desde las 8:15 de la noche a Junior de Barranquilla, por la sexta fecha en el cuadrangular A de la Liga I-2022. Tras una campaña donde sumó tres empates y dos victorias, los verdolagas llegaron a esta última jornada con la primera opción para ser finalistas del campeonato, al equipo le basta un empate o la victoria para volver a una instancia definitiva luego de cuatro años. A su rival, solo le sirve ganar y por eso será un partido trascendental para las aspiraciones de ambos conjuntos.

La principal novedad en Nacional es el regreso a la convocatoria de Giovanni Moreno, el atacante antioqueño de 35 años superó una lesión en su bíceps femoral de la pierna derecha, sufrida cuando anotó el gol del empate contra Junior en la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga I-2022. En cuanto a Álvaro Angulo, si bien había superado un golpe en su rodilla izquierda, el jugador no pudo ser citado para este partido debido a una virosis. La misma suerte corrió Felipe Aguilar, quien había reaparecido en el partido anterior contra Millonarios, luego de dos meses y medio sin competencia. El zaguero fue baja debido a un cuadro viral.



“Nosotros estamos planificando el partido como los otros, tenemos la obligación de ganar en casa y clasificar. No estamos pensando sino en vencer y sabemos que tendremos a un rival muy complicado como Junior. Tenemos un equipo fuerte sólido, que en todos los partidos hemos tratado de sumar y lo hemos logrado, a casi a todos los recuperamos de la virosis. Lastimosamente, no pudimos lograrlo con Felipe Aguilar. ‘Gio’ (Moreno) viene de una recuperación, estará convocado. A Álvaro Angulo no lo vamos a llevar y Yerson Candelo está en perfectas condiciones”, precisó el técnico Hernán Darío Herrera.



En cuanto al planteamiento del partido, comentó el estratega que “dependiendo de lo que traiga el rival, miraremos si jugamos con dos o tres volantes de marca. Es un partido complicado y debemos salir a ganar. Tengo un cuerpo técnico que piensa y toma decisiones, pensando en lo que está pasando, intentamos hacer todos los cambios, algunos resultan, otros no y así es que estamos sacando los resultados. Tenemos jugadores de experiencia que hemos demostrado en finales y lo estamos demostrando, así a algunos les gusta y a otros no tanto”.



Además, “tenemos una gran hinchada y un apoyo para luchar y ser fuerte. Nacional volvió a recuperar ese apoyo de la hinchada, necesitamos que todos juntos podamos conseguir la clasificación y el título. A estos jugadores les he dado amor, cariño, somos amigos y todos estamos empujando para el mismo lado, estamos trabajando en equipo. Hay una comunión con la hinchada y esperamos terminar bien y clasificar que es lo que necesitamos”.



Datos entre Atlético Nacional y Junior

Por Liga colombiana, Atlético Nacional y Junior se han enfrentado en 249 oportunidades, con 94 victorias para los verdolagas contra 77 de los barranquilleros y 78 empates. En cuanto a goles anotados, los antioqueños convirtieron 296 y recibieron 274.



Atlético Nacional y Junior se disputan un cupo en las finales de la Liga I-2022. A los de Barranquilla solo les vale ganar, pero suman siete encuentros sin victoria ante los de Medellín (tres victorias, cuatro empates), desde noviembre de 2019 (2-0 como local).



Atlético Nacional acumula 10 partidos sin perder como local en esta Liga I-2022 (seis victorias, cuatro empates). La última vez que el conjunto verdolaga enlazó más encuentros sin derrota en un mismo torneo de Primera División fue en el la Liga I-2018 (11 partidos –10 victorias, un empate).



Junior acumula tres partidos sin marcar gol como visitante en la Liga I-2022. No enlaza más visitas sin marcaren un mismo torneo de la categoría desde la Liga II-2014 (seis partidos –tres empates, tres derrotas).



Yeison Guzmán, de Atlético Nacional, es el jugador que menos minutos ha necesitado para marcar dos goles en estos cuadrangulares de la Liga I-2022 (dos tantos en 150 minutos).



Miguel Borja, de Junior, suma 10 goles en 16 partidos en esta Liga I-2022, promediando 0.63 goles por encuentro. Se trata de su mejor promedio en un torneo de Primera División desde la Liga I-2016 (0.9 con Cortuluá; 19 goles en 21 partidos).



Alineación probable

Atlético Nacional: Kevin Mier; Yerson Candelo, Emmanuel Olivera, Juan David Cabal, Danovis Banguero; Sebastián Gómez, Jhon Duque, Andrés Andrade, Dorlan Pabón, Daniel Mantilla; Jefferson Duque.

D.T.: Hernán Darío Herrera.



Hora: 8:15 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá).



VAR: John Perdomo (Huila).



TV: Win Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8