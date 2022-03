Alcaldía de Medellín preparó operativo de seguridad para el clásico

Atlético Nacional e Independiente Medellín disputarán uno de los juegos más atractivos de la fecha 10 en la Liga I-2022. Como es costumbre, la Alcaldía de Medellín definió el operativo de seguridad de cara al juego del próximo domingo a las 8:15 de la noche, donde se espera una ocupación total del estadio Atanasio Girardot.



Se instalarán tres anillos de seguridad en el perímetro del Atanasio Girardot y desde el PMU se realizará el monitoreo en tiempo real en el interior. La Alcaldía de Medellín invita a vivir esta fiesta en paz y con la alegría de los hinchas, los cánticos y el compromiso por la convivencia.

El dispositivo de seguridad estará compuesto por 1.100 uniformados de la Policía Metropolitana, que estarán ubicados en tres anillos de control al ingreso del estadio Atanasio Girardot, en reunión de la Mesa Local de Seguridad y Convivencia para el Fútbol, se dispuso la apertura de puertas para las 5:45 p. m. para realizar los respectivos controles de ingreso.



Esta vez se autorizarán sombrillas y paraguas sin punta metálica, y está prohibida la entrada de personas en estado de alicoramiento o bajo el efecto de sustancias psicoactivas. No están permitidas, tampoco, botellas de vidrio ni elementos cortopunzantes.



“Queremos que esta sea una fiesta del fútbol, de los hinchas. Esta vez tendremos niños, las familias y bienvenidos todos los que vengan al estadio a disfrutar de un evento que es un ejemplo para la convivencia en el país. No deberíamos siquiera hablar de restricciones y controles, sino de lo deportivo, para eso está hecho este escenario que es de todos”, dijo el secretario de Seguridad y Convivencia, José Gerardo Acevedo Ossa.



Habrá ingreso de mayores de 7 años a Oriental y Occidental; a Sur y Norte, mayores de 14 años. Toda la actividad será monitoreada desde el Puesto de Mando Unificado (PMU).



“Queremos que nuestros hombres acompañen este tipo de eventos, en este caso con un dispositivo de 1.100 hombres, con todos los controles a los ingresos, no hay que traer armas de ningún tipo. Ese tipo de conductas se van a sancionar. Esta es una fiesta, es para eso el fútbol”, dijo el General Javier Martín Gámez, Comandante de la Policía Metropolitana.



“Desde Atlético Nacional, hemos estado acompañados a este proceso y debemos seguir celebrando que se sigan realizando actividades en torno al clásico, porque no solo se vive en el estadio, sino en los barrios. Seremos locales, pero todos los recibimos porque somos hermanos y somos amigos, queremos que se viva en convivencia y en paz”, manifestó Andrés Cadavid, jefe de seguridad de Nacional.



Por su parte, el presidente ejecutivo del DIM Daniel Ossa indicó que “para nosotros siempre será un honor acompañar estas iniciativas de la Alcaldía de Medellín, porque es un evento de ciudad. Estos eventos serán importantes y desde Independiente Medellín es importante compartir con nuestro rival de patio, somos rivales en la cancha, pero fuera de ella compartimos y nos la llevamos muy bien, somos hermanos y es importante dejar este mensaje”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8