Rincón estalló con presente del FPC: 'enfermo por no decir que muerto'

El exjugador de la Selección Colombia, Freddy Rincón, sentó su postura frente al momento que vive el fútbol colombiano en el ámbito internacional, aprovechando la dura eliminación de Millonarios y Atlético Nacional por Copa Libertadores. Sin duda, una situación que puso 'el dedo en la herida' teniendo el cuenta el panorama de la tricolor en la Eliminatoria, donde necesita de un milagro para clasificarse al Mundial.



Rincón fue más allá y en su radiografía no solo criticó a los directivos del fútbol, sino que además habló del trabajo de las divisiones menores y la importancia de vincular a exfutbolistas en los procesos, tanto directivos como deportivos. Todo esto y más lo dijo en charla con El Vbar de Caracol Radio.

"Hay que echarle un ojo a las divisiones inferiores. Veo que hay muchos exjugadores con mucho por aportar pero no se les tiene en cuenta. Aquí no hay un equipo como Independiente del Valle en cuanto a la organización o a la manera de sacar jugadoras. En Colombia se creyó que con lo que se tenía ya estaba bien", mencionó Rincón al ser cuestionado sobre el porqué los equipos colombianos andan de 'capa caída' en los torneos internacionales.



Y agregó que "aquí se destapa un escándalo un día y al otro uno nuevo, y todo sigue igual, no pasa nada. Los que mandan en el fútbol no les importa nada más, sino estar allí siendo protagonistas de algo que no son. Es difícil que el fútbol ande así".



Por otro lado, reconoció la importancia de tener a un hombre que conoce de fútbol como Mario Alberto Yepes al interior de la Selección Colombia y cuestionó tanto a la FCF como a Dimayor por no dar un espacio a quienes cree pueden dar un "impulso". Rincón recordó su época en Brasil. "No hay representantes del fútbol dentro de federaciones. Cómo quieren que el fútbol colombiano crezca si limitan, hay una opresión en cuanto a eso, a los que pueden dar un impulso. En Brasil viví 20 años y sé que llegan donde llegan porque es otra forma en la que se trabaja a pesar que hay corrupción, allá si saben sacarle provecho. Se creen vivos, pero aquí el fútbol colombiano, internacionalmente, está enfermo, por no decir que muerto porque esa palabra ya es muy fuerte".