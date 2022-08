Nacional obligado a ganar para acercarse a los 8: recibe a Bucaramanga

Atlético Nacional recibe este sábado, desde las 8 de la noche al Atlético Bucaramanga, por la novena fecha de la Liga BetPlay II-2022. Tras el empate en Santa Marta, los verdolagas buscarán en el Atanasio un triunfo que los acerque al grupo de los ocho. Al frente está el equipo santandereano que necesita mejorar sus resultados, luego de un arranque irregular.

El conjunto antioqueño sabe que debe aprovechar los próximos partidos en Antioquia para ir encaminando la clasificación a cuadrangulares. Todo el plantel está a disposición salvo Jhon Duque, quien tiene una lesión de tobillo izquierdo y Yerson Candelo que se recupera de una fractura en su mano izquierda.



Por otro lado, Sebastián Gómez sería una de las alternativas para ser titular, luego de su reaparición con buen rendimiento en Santa Marta. El volante antioqueño llegó más fuerte de su lesión de tobillo y es la pieza que le faltaba al equipo para tener ese equilibrio en defensa y ataque.



Carlos Restrepo, asistente técnico de Nacional habló con respecto al momento que pasa el equipo. "Indudablemente, ha sido un arranque difícil por no encontrar la regularidad. Nacional ha sido un equipo de ratos. Hemos sido un equipo que nos ha costado defendernos. En Santa Marta el equipo no estuvo seguro y no estuvo agresivo, eso es algo que queremos que el equipo gane en los entrenamientos, nos ha costado bastante en la parte emocional".



En cuanto al rival, “hemos analizado a Bucaramanga, es un equipo que acumula trabajo, sus comportamientos, son fuertes en la pelota quieta, acumula mucha gente en fase defensiva, buscando transiciones donde puedan favorecerse. Necesitamos sumar. Hoy no estamos dentro de los ocho y ese puede ser un primer objetivo del equipo para la tranquilidad y para que crezcan cosas en el equipo".

Datos entre Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga

Por Liga colombiana, Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga se enfrentaron en 193 ocasiones, con 86 victorias verdolagas, frente a 65 de los leopardos y 42 empates. En cuanto a goles anotados, 296 celebraciones son para los verdolagas contra 230 de los santandereanos.



Víctor Aristizábal con ocho goles, es el máximo artillero de los duelos entre Bucaramanga y Atlético Nacional, le siguen Eduardo Balassanián con 7, Carlos Ricaurte con 5, al igual que Hugo Horacio Lóndero.



Nacional volvió a vencer a Bucaramanga en el Atanasio, tras dos partidos consecutivos que habían quedado igualados sin goles. Los leopardos no ganan como visitante a los verdolagas desde 2018.



Alineación probable:

Atlético Nacional: Kevin Mier; Andrés Felipe Román, Cristian Castro Devenish, Emmanuel Olivera, Danovis Banguero; Sebastián Gómez, Andrés Andrade, Jarlan Barrera; Dorlan Pabón, Daniel Mantilla; Jefferson Duque. D.T.: Hernán Darío Herrera.



Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Árbitro: Nolberto Ararat (Valle).

VAR: Lisandro Castillo (Bogotá).

T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8