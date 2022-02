Nacional venció 0-1 al Pasto y respiró en la parte alta de la tabla

Atlético Nacional venció 0-1 a Deportivo Pasto, en la quinta fecha de la Liga I-2022, los verdolagas generaron opciones, sostuvieron la pelota, pero fue en el complemento con un gol de taco de Jefferson Duque, encontraron el camino hacia los tres puntos. El conjunto nariñense hizo un gran primer tiempo, pero no logró equiparar el ritmo de la visita.



Bajo la noche fría de la capital nariñense, Nacional comenzó a sostener la pelota y generar opciones ofensivas, al minuto 6, a través de Dorlan Pabón con un remate de media distancia, que se fue por encima del arco pastuso. Al 10, Yeison Guzmán intentó, esta vez con un remate a ras de piso que logró controlar el golero Diego Martínez.



Pasto empleaba el contraataque, pero caía de manera recurrente en fuera de lugar, especialmente por izquierda a través de Léiner Escalante y con Duvier Riascos. Mariano Vásquez y Facundo Ospitaleche eran otros hombres con manejo de pelota y poder ofensivo.



Sobre el minuto 16, Ruyery Blanco tuvo una nueva aproximación, con un remate de pierna derecha que logró controlar el arquero Martínez. El samario no logró aprovechar un centro desde el sector derecho de Yerson Candelo.



Al minuto 24, Ruyery Blanco le robó la pelota sobre el sector derecho a Luis Payares, el delantero verdolaga llegó al área y ante la salida del arquero, el jugador remató cruzado y la pelota pasó cerca del segundo palo. Al 26, una entrada de Juan David Cabal sobre Duvier Riascos, pero el central por izquierda se lesionó, para darle paso a Cristian Castro Devenish dos minutos después.



Pasto comenzó a atacar nuevamente y al minuto 33, Escalante le ganó la pelota por izquierda a Candelo. El ex Junior se metió al área y filtró la pelota a Riascos, quien no pudo definir con solvencia, perdiendo una nueva aproximación para el local.



Al minuto 43, Kevin Mier en dos tiempos, ahogó el grito de gol del Deportivo Pasto. El golero verdolaga contuvo el remate de Camilo Ayala, quien llegó a la altura del punto penal, en el rebote, Riascos remató la pelota y nuevamente el barranqueño detuvo la esférica.



En la etapa complementaria, Pasto tomó el control de la pelota, Nacional esperaba y contraatacaba, el juego era más dinámico y con opciones en ambas áreas. Sobre el minuto 5, Yerson Candelo tuvo el primero, tras un pase en profundidad de Yeison Guzmán, pero el lateral y extremo, luego de eludir al arquero no logró rematar a puerta.



Al 13, Léiner Escalante remató la pelota desde el sector izquierdo y a más de 30 metros, pero se fue muy alto y desviado. Un minuto después, Dorlan Pabón respondió, pero el arquero local logró detener la pelota. Dos minutos después, Pabón remató con pierna derecha, pero la pelota fue rechazada por la zaga pastusa.



Sobre el minuto 17, Nacional efectuó dos cambios; Yeison Guzmán y Ruyery Blanco salieron para darle paso a Giovanni Moreno y Jefferson Duque. Un minuto después, Pasto realizó el primer cambio, ingresando Santiago Orozco en lugar de Juan Camilo Roa. Dos minutos después, Dorlan Pabón en mano a mano sobre el sector izquierdo, remató la pelota y luego de un pase filtrado de Sebastián Gómez, pero el arquero Diego Martínez rechazó la esférica de manera providencial.



Al 31’, un tiro libre cobrado por Mariano Vásquez, derivó en un cabezazo de Escalante, pero la pelota la recuperó Nacional, en el contraataque, Dorlan Pabón entró por izquierda, pero no logró encontrar a Jefferson Duque. Dos minutos después, Nacional agotó sus momentos con dos cambios: Jhon Duque por Alexander Mejía y Andrés Andrade por Dorlan Pabón. En Pasto, hicieron dos cambios, ingresando Facundo Boné y Hasán Vergara, en lugar de Leiner Escalante y Duvier Riascos. Antes, había salido el uruguayo Facundo Ospitaleche e ingresó Yesith Martínez.



Fue al minuto 37, en que Atlético Nacional abrió el marcador a través de Jefferson Duque, el delantero verdolaga aprovechó un centro desde el sector derecho de Yerson Candelo y de tacón sobre el primer palo dejó sin reacción al arquero Martínez. Duque anotó su gol número 87 con la camiseta de Nacional y quedó a 12 tantos de Humberto ‘Turrón’ Álvarez y Gustavo Santa, quienes están en el tercer lugar de los goleadores históricos del club.



Sobre el final, Pasto tuvo el empate con un remate de Kevin Riascos quien con un cabezazo mandó la pelota muy cerca del arco verdolaga. Por su parte, Nacional se aproximó al arco local por intermedio de Giovanni Moreno, quien remató desde el sector derecho con pierna izquierda, que contuvo el arquero Martínez. Los verdolagas consiguieron su segundo triunfo como visitante en el campeonato y el tercero en total, mientras que el equipo nariñense continúa en la parte baja de la tabla.



En la próxima fecha, Deportivo Pasto visita al Atlético Bucaramanga, mientras que Atlético Nacional recibe en el Atanasio a Alianza Petrolera.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8