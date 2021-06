Nacional, contra las cuerdas por caso Uribe: vendría millonaria multa

Un pleito que ya lleva más de siete años podría provocar una hecatombe al interior de Atlético Nacional, que ha venido sumando malas inversiones y malos resultados en los últimos años.

Versiones indican que un primer fallo favorable por el caso Fernando Uribe habría cambiado en Suiza y ahora sería en contra de los intereses del club 'verdolaga'.



El periodista Javier Hernández ha dicho en Blu Radio que el TAS falló una apelación de Cortuluá que revoca la decisión anterior y condena al equipo antioqueño al pago de 6 millones de euros, 5 millones por el conflicto entre los clubes y 1 más generado por intereses.



Vale recordar que el pasado 13 de marzo, Nacional había emitido un comunicado que citaba una decisión totalmente contraria del TAS. "El TAS resuelve anular la decisión de la FCF y adicionalmente obliga a Atlético Nacional a pagar la suma de ciento cincuenta mil dólares (USD 150.000) a favor de la Corporación Club Deportiva Tuluá; el laudo rechaza toda otra petición o pretensión de las partes. En consecuencia, Atlético Nacional acata la decisión y procederá con el pago a Cortuluá”, decía el comunicado oficial en su momento.



De ser cierto el nuevo fallo, la decisión expone al club verdolaga a no poder fichar jugadores hasta que no pague la totalidad de la deuda. No se conoce si proceden nuevas apelaciones ni cuál sería la estrategia de defensa de Nacional.



Según Hernández, el golpe económico sería tan serio que el grupo económico dueño del equipo estaría contemplando incluso una venta, en caso de tener una oferta satisfactoria.