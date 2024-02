¿Y si se va Bodmer, quién? Técnicos libres para Atlético Nacional

Atlético Nacional no piensa en sacar al técnico Jhon Jairo Bodmer, pues quiere apostar en un proceso a largo plazo, a sabiendas de que ese sacrificio que requiere un proyecto puede traer tristezas y decepciones, con el fin de lograr cosas importantes en el futuro.



Sin embargo, el 2024 no ha comenzado de la manera esperada, pues los resultados no se han dado ni en la Liga BetPlay I y tampoco en el debut en la fase 2 de la Copa Libertadores.



Así, este jueves se prendió el rumor sobre una posible renuncia de Bodmer, quien estaría evaluando su presente. Desde la dirigencia esperarían reunirse con el entrenador este viernes 23 de febrero, para definir su continuidad.



En caso de una posible salida de Bodmer, la directiva verdolaga tendría que buscar un técnico de urgencia, pues la próxima semana se juega la clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores, con la obligación de remontar el partido contra el Club Nacional de Paraguay, que venció al verdolaga por 1-0.



¿Qué técnicos están disponibles en caso de que Atlético Nacional salga al mercado? Desde ya empiezan a sonar los nombres para un posible reemplazo de Jhon Bodmer, que puedan asumir el reto de dirigir a un equipo en crisis.



Por experiencia surgen dos nombres de entrenadores de jerarquía, que además entienden la responsabilidad de dirigir al verde antioqueño. Así, ya suenan Santiago ‘Sachi’ Escobar y Luis Fernando Suárez.



Otro técnico que está libre y que caería bien en el gusto del hincha, es Lucas González, quien trabajó en las categorías menores del club, puede potenciar a los jugadores jóvenes, y ya cuenta con un año de experiencia como técnico de Primera División; además que sabe lo que es dirigir a un grande, pues su último equipo fue América de Cali.