Bucaramanga estrenó cuerpo técnico y venció 3-1 a Nacional, en crisis

Atlético Nacional cayó 3-1 con Bucaramanga, por la novena fecha en la Liga I-2022. El equipo santandereano fue de menos a más y consiguió un gran resultado para el nuevo cuerpo técnico encabezado por Armando Osma. Los verdolagas arrancaron ganando con un gol en contra de Cristian Blanco, pero logró reponerse gracias a las anotaciones de Bruno Téliz, Sherman Cárdenas y Juan Marcelín.



Con gran ambiente en el estadio Alfonso López, Atlético Bucaramanga salió a buscar resolver el partido, al minuto 6, Kevin Pérez, aprovechó un pase de Sherman Cárdenas y de media distancia, por poco abría el marcador. Dos minutos después, el mismo Pérez tuvo otra llegada, esta vez con un remate a ras de piso que logró detener Aldair Quintana.



Al minuto 10, el partido tuvo llegadas para ambos equipos, primero el local, por Bruno Téliz y Kevin Pérez. Luego Nelson Palacio de media distancia para Nacional, exigió al arquero Juan Camilo Chaverra.



Sobre el minuto 15, Nacional abrió el marcador a través de un gol en contra de Cristian Blanco. Andrés Andrade comenzó con la jugada, asociándose con Jímer Fory, el lateral izquierdo le devolvió la pared al ‘Rifle’, quien remató con pierna derecha sobre el borde del área y en la trayectoria, el ex Nacional desvió la pelota, metiéndose en su propia portería.



Pero la alegría no duró para la visita, luego que al minuto 19, tras un flojo rechazo de Danovis Banguero, le quedó la pelota a Bruno Téliz, quien empató con un fuerte remate de pierna izquierda, metiéndosele la pelota al arco custodiado por Aldair Quintana, en el palo de su mano izquierda. Igualando el partido para el equipo santandereano.



Tras el gol, Nacional intentaba salir de manera asociada, pero Bucaramanga no le permitía avanzar, recuperaba la pelota y se volcaba al ataque. Al minuto 32, Sherman Cárdenas ponía en ventaja al local, el capitán de Bucaramanga aprovechó un descuido de Aldair Quintana quien no logró evacuar la pelota, se la entregó a Banguero, éste hizo otro rechazo defectuoso y Cárdenas recuperó la pelota, para rematar con remate cruzado lejos del alcance del arquero verdolaga.



Con la ventaja en el marcador, Bucaramanga sostenía el control del partido, defendiendo agrupado y saliendo en ataque con orden. Nacional tenía la pelota, pero no encontraba llegar con precisión al arco contrario. la etapa inicial terminó con un local administrando y un equipo visitante confundido.



En la etapa complementaria, Atlético Nacional hizo dos cambios: se retiró Aldair Quintana y Brahian Palacios, para darles lugar a Kevin Mier y Ruyery Blanco. La visita buscaba con insistencia el arco contrario, mientras que Bucaramanga aguantaba la ventaja en el marcador, mientras buscaba refrescar la nómina con una variante, ingresando Michel Acosta en lugar de Rodin Quiñones.



Al minuto 14, ingresó en Nacional Agustín Cano en lugar de Jhon Elmer Solis. Con el pasar de los minutos, el equipo visitante empleaba la media distancia para sorprender a Chaverra, aunque no eran precisos en los remates. Bucaramanga tuvo el tercero, al minuto 20 con un remate de media distancia de Sherman Cárdenas que salió ligeramente desviado.



Al minuto 23, Ruyery Blanco tuvo el empate, pero Chaverra estuvo atento a detener la pelota. Al minuto 28, Nacional quedó con 10 jugadores, luego de la doble amonestación de Jímer Fory, quien tuvo un choque fuerte con Michel Acosta. Bucaramanga aprovechó la pausa en el juego, para efectuar dos cambios: ingresaron Jackson Montaño y Juan Marcelín en lugar de Kevin Pérez y Bruno Teliz.



Al minuto 33 y tras una jugada colectiva, llegó el tercero para Bucaramanga a través de Juan Marcelín, quien remató fuera del área, con pierna izquierda dejó sin opción de reacción a Kevin Mier.



Sobre el minuto 40 y tras un choque con el arquero Juan Camilo Chaverra, Giovanni Moreno salió golpeado y lo tuvieron que sustituir. Ingresó en su lugar el juvenil Jaider Asprilla. Al minuto 45, Sebastián Gularte tuvo el cuarto, pero su remate se fue desviado, en tiempo de descuento, Gularte de cabeza volvió a tener otra ocasión clara de gol.



Nacional fue de más a menos en el partido, no logró administrar la ventaja en el primer tiempo. Aldair Quintana y Danovis Banguero cometieron errores graves, tuvieron la pelota, pero no supieron ser prácticos y al final, sufrieron una nueva derrota, esta vez en la Liga.



Esta es la segunda derrota en la Liga para Nacional, esta vez en condición de visitante. Para Bucaramanga, es la tercera victoria en el campeonato, ubicándose parcialmente en el puesto 12 con 11 puntos. En la próxima fecha, Atlético Bucaramanga visita a Alianza Petrolera, mientras que Atlético Nacional recibe en el Atanasio al Deportivo Independiente Medellín.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8