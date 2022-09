El llamado de Sebastián Gómez, ante el nombramiento de Pedro Sarmiento

Arrancó la era Pedro Sarmiento en Atlético Nacional, el conjunto verdolaga sigue su preparación de cara al partido del domingo contra Jaguares en Montería. Sebastián Gómez, uno de los capitanes del equipo habló sobre la salida de Hernán Darío Herrera y el compromiso para salir del bache deportivo.



"Nosotros como jugadores debemos reponernos. El tema es nuestro, llegará otro cuerpo técnico y si no cambiamos nosotros, va a seguir siendo lo mismo. Será una linda oportunidad para reivindicarnos contra un gran rival, como Jaguares. Debemos demostrar ese equipo que logró ser campeón", precisó.

Sobre la salida y lo que dejó Hernán Darío Herrera en el grupo, Gómez expresó que "debo darle las gracias al profesor (Hernán Darío Herrera) ‘Arriero’ por esa estrella que ganamos, gracias por lo que nos dejó y que Nacional esté en lo más alto. Somos nosotros los que debemos dar nuestro 100%. El ‘profe’ Herrera me dejó que debemos jugar con berraquera, es algo que no voy a olvidar. El profesor Pedro Sarmiento traerá sus ideas, queremos conocerlo y comprometernos en salir esto adelante".



En cuanto al momento deportivo, Sebastián comentó que "debemos tener ese carácter y esa personalidad para demostrar lo que es Nacional. No hay excusas, hay que salir a la cancha para mostrar en lo más alto. No podemos estar decimos, hay que estar en lo más alto. Lo del 4-1 en el primer tiempo del clásico fue un accidente. No nos deben pegar para reaccionar, jugamos solo 45 minutos. En Nacional hay que quedar campeón, no jugar por cumplir. Somos guerreros, vamos a entrar a las finales y pelear el título. Si no pasa, debemos irnos la mayoría, hay que demostrar ser los mejores. Creo en el equipo que tenemos".



Sobre la posibilidad que venga un técnico colombiano o extranjero, "prefiero que saquemos todos esto adelante. He vivido momentos con técnicos extranjeros y colombianos y no ha pasado nada. El tema es de los jugadores, nosotros tenemos que exigirnos y demostrar día a día. El plan es volver a ser campeón con Nacional. Vivir el presente, no sé qué depare el futuro, he pasado muchos momentos. Mi presente es en Nacional y debemos demostrar porqué fuimos campeones, quiero volver a ser campeón".



Además, "en los momentos buenos se veía un equipo unido y en los no tan buenos hay que demostrar que también estamos unidos. Somos los que debemos levantar esto y dar más para poder cambiar esa historia. Es muy raro, hace un mes vivimos la gloria y hoy estamos en estos momentos. Tener el arco en cero, te aumenta las posibilidades para ganar. Debemos mejorar, tratar que no nos marquen goles como nos han convertido. Somos responsables y cada uno hay que poner lo que saben para sacar esto adelante".



Finalmente, Gómez contó que "no ha sido fácil lo que ha pasado, pero en estos momentos debemos estar unidos. Los jugadores somos los que debemos demostrar, les debemos mucho lo que aportó Giovanni Moreno, el presidente Emilio (Gutiérrez) y el ‘profe’ (Hernán Darío) Herrera, pero la realidad es enfrentar a Jaguares y debemos repuntar".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8