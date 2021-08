Nacional pasa por un buen momento deportivo, pese a los líos legales

Sin sus refuerzos, con mucho trabajo y luchando los partidos, Atlético Nacional pasa un muy buen momento en la Liga colombiana. El conjunto verdolaga no tenía un arranque como este desde 2018 bajo el mando de Jorge Almirón y con esta cantidad de puntos, desde la época de Reinaldo Rueda en su último título liguero del primer semestre de 2017.



Los verdolagas son uno de los mejores locales del campeonato, donde obtuvo seis puntos de seis posibles. Como visitante ganaron en Bogotá, empataron en Envigado, en un partido que se le escapó debido a un flojo segundo tiempo y en su amistoso por Florida derrotó a Millonarios, a quien tiene más cerca en la Reclasificación.

Sin siete jugadores convocados a la Selección Colombia sub 20 y de mayores, el equipo tendrá una semana larga de trabajo donde el equipo se recuperará, se pueda dar el alta médica de Juan David Cabal, quien hace más de un mes sufrió un esguince, son bajas con los mencionados refuerzos que finalmente no pudieron registrarse. La realidad es que Nacional con 23 jugadores y alguno que otro juvenil deberá atender la Liga y la Copa, el equipo va mostrando mejoría y con los buenos resultados acompañándolos, la confianza aumenta y Alejandro Restrepo tendrá más argumentos para ser protagonista en los campeonatos.



Analizando el equipo verde, es notable la labor de Aldaír Quintana, quien, en Atlético Nacional, ha disputado 49 partidos, su balance es de 24 triunfos, 11 empates y 14 derrotas, le han marcado 50 goles, sacó su arco invicto en 19 juegos, de los cuales, tres han sido de este campeonato. La defensa cada vez se consolida más con Danovis Banguero y Jonathan Marulanda más participativos en la ofensiva, Geisson Perea con Emmanuel Olivera van siendo los bastiones en la línea de centrales. En el medio, Bryan Rovira va subiendo su nivel, Baldomero Perlaza es el socio de todos y como alternante, Sebastián Gómez ejerce un gran papel, siendo el jugador número 12 del equipo.



Jarlan Barrera sigue en ascenso deportivo, demostrando todo su talento, Andrés Andrade es un jugador que flota en todo el frente de ataque, Yerson Candelo sigue siendo clave en el equipo y Jefferson Duque no solo funge como goleador, sino que demuestra con su liderazgo, que puede ayudar al equipo a arrastrar marcas y ser un ‘pívot’. El uruguayo Jonatan Álvez volvió al gol contra Deportivo Cali y se espera que el romance con la red sea duradero.



Restrepo sigue gestionando bien su plantel, buscando alternativas y adaptando su juego dependiendo del rival. El próximo domingo contra Patriotas en Tunja, una cancha pesada, difícil para elaborar, Nacional deberá cambiar el plan y ser un equipo más directo, mejorar la media distancia y la pelota quieta, optimizar su energía debido a la altura de la capital boyacense y sacar un buen resultado que le permita seguir en la parte alta de la tabla, varios objetivos que el cuerpo técnico deberá poner en marcha a lo largo de estos días en su sede de Guarne.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8