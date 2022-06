Emmanuel Olivera: ‘El triunfo nos dio energía para lo que viene’

Fuerte en ataque y en defensa, Emmanuel Olivera es uno de los mejores jugadores que tiene Atlético Nacional en este tramo final del campeonato. El argentino, disfruta su primera experiencia jugando en el exterior, ya fue campeón de Copa en 2021 y espera ser una de las piezas que ayuden al equipo verdolaga a conseguir la estrella 17.

"Debemos estar todos a la altura, tenemos un gran sueño y hay que estar enfocados. Cada partido es más exigente, estamos comprometidos y eso es lo más importante", remarcó el ex Colón de Santa Fe.



En cuanto a la dupla de centrales que hace con Juan David Cabal, Olivera expresó que "con Juan David (Cabal) hemos hecho buenos partidos, él sigue subiendo su nivel, hablamos mucho de eso. No nos podemos relajar, hay que estar concentrados, vienen partidos muy duros".



Sobre el regreso a la victoria tras siete partidos consecutivos, Emmanuel llamó a la calma, pero sigue entusiasmado con el proceso del equipo. "El triunfo nos dio mucha energía para afrontar lo que viene. Debemos sacar adelante los juegos que siguen", señaló.



En cada partido de local, a Olivera lo apoya la afición verdolaga, en especial, su familia, la cual adoptó como propio los colores del equipo. "En lo personal, estoy feliz, recibo mucho cariño de los hinchas. Eso es muy importante para mí y mi familia", destacó.



Entrando a lo que sigue, con tres partidos por disputar, de los cuales, dos serán de visitante, Emmanuel es cauteloso. "Vamos viviendo partido a partido, lo que sigue es Bucaramanga y es lo que debemos pensar. Los rivales aprietan, nosotros debemos ser un equipo que no tomamos tantos riesgos y con pelotas directas, pueden ser alternativas para salir jugando".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8