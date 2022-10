Así reaccionó el plantel de Nacional al regreso de Paulo Autuori

Siguen las repercusiones por la llegada de Paulo Autuori como entrenador de Atlético Nacional, el equipo verdolaga se prepara para recibir al brasileño el próximo 13 de octubre y de aquel plantel que tuvo el estratega, solo sobreviven en el equipo tres jugadores: Sebastián Gómez, Yerson Candelo y Yair Mena, aunque este último retornó al equipo desde junio tras su paso por Llaneros.



Pese a no conseguir alguna declaración de los anteriormente mencionados, Kevin Mier, Danovis Banguero y el técnico interino Pedro Sarmiento, hablaron sobre el arribo del brasileño al fútbol colombiano luego de tres años.



“Estamos enfocados con este cuerpo técnico para la clasificación, los partidos que vienen, asegurar los puntos para estar en lo más alto de la tabla. En cuanto el nuevo entrenador, será cordialmente bienvenido, esperemos hacer cosas muy buenas este año y lo que viene”, indicó Kevin Mier.



Por su parte, Danovis Banguero expresó que “hace poco nos informaron sobre el nuevo cuerpo técnico, por ahora estaremos con este cuerpo técnico, con el que disputaremos algunos partidos. Por ahora pensamos en el clásico, no tenemos tiempo de ponernos sentimentales y cuando llegue el nuevo entrenador (Paulo Autuori) hablaremos con él y tendremos una imagen más clara. Siempre golpea el cambio de técnico, pero somos conscientes que las cosas que no se estaban dando y había que darle un cambio”.



Además, “Estamos agradecidos con el profesor (Hernán Darío Herrera) ‘Arriero’, por lo que nos inculcó, con él conseguimos la estrella 17. Ahora estamos con el profesor Pedro Sarmiento, manejando una estructura, más tácticos, jugamos dos partidos de visitantes, sumamos dos puntos y seguimos de la mejor manera. Esperamos con el profesor Autuori entender su idea, acoplarnos bien, acá hay jugadores maduros”.



El profesor Sarmiento remarcó que “no se preocupen por eso, lo más importante para la institución es estar enfocado en mi tarea. La vida me dio la posibilidad de dirigir a Nacional, así fuera por poco tiempo, eso me hizo sentir bien. Tengo la capacidad de aguantar lo que se venga. He aprendido muchas cosas y solo me quedan palabras de agradecimiento con los directivos, con Hernán (Darío Herrera), yo hago las cosas bien todos los días. Tomé una oportunidad y hay que seguir la vida, he pasado cosas muy duras y aquí estamos, la vida, el trabajo y el fútbol me enseñaron un carácter, un temperamento y la responsabilidad”.



Finalmente, el estratega dijo que “la vida es de hechos reales, cuando llegue el momento yo resolveré. Me parece que vivir de las suposiciones no es bueno, si se presenta la posibilidad de quedarme trabajando con él (Paulo Autuori) decidiremos. Lo único que existe es el presente”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8