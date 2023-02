Autuori y la derrota de Nacional en Montería: 'No sé si fue el calor'

Atlético Nacional no pudo frente a Jaguares en Montería y quieren pasar página para centrarse en la Superliga a mitad de semana. Paulo Autuori, entrenador verdolaga, se refirió al reto del próximo miércoles, no sin antes hacer un balance de su equipo en lo corrido de la Liga Betplay I-2023.



Lo que vio frente a Jaguares: "La primera parte no fue buena, no tuvimos la movilidad necesaria. Fuimos muy estáticos en la dinámica, que ya hicimos en otros partidos. No sé si fue el calor o la humedad ha generado esto. En la segunda parte hemos metido a Jarlan porque había un espacio enorme entre la línea defensiva y la media cancha, entró bien y sacamos provecho de ese espacio, hicimos el gol del empate y tuvimos otras oportunidad, pero no lo logramos".



El momento de Jarlan Barrera: "Está trabajando físicamente y días atrás tuvo una molestia en la parte posterior del muslo, y ha ingresado esta semana. Está agarrando su mejor forma y eso es bueno (...) Él tiene mucha claridad pero está entrando en forma, puede contribuir un montón en el equipo. Todo es un proceso, en unos partidos va a jugar más, recién empieza".



Balance en lo corrido de Liga: "Yo prefiero que el equipo empiece de menos a más y logre solidificar su juego. ¿Quieren ejemplo? Hablemos de Argentina en el Mundial o de Colombia en el Sudamericano. Lo importante es crecer con la competición y tenemos condiciones para hacerlo (...) Mi mirada no puede ser solamente en el resultado. Yo tengo que mirar otras cosas también".



Ausencia de Jhon Duque: "Este es un tema sensible para mí. Nosotros tenemos para cada partido una estrategia y tenemos jugadores suficientes para poder rotar".



Jugadores de experiencia: "Solo juntar experiencia no es suficiente para ganar, no alcanza. Hay que tener movilidad, hay que tener profundidad y juego colectivo. Los muchachos están entrando muy bien".



Próximo reto ante Pereira por Superliga: "Hay que echar la mirada en la Supercopa, recuperar los jugadores en este poco tiempo y vamos a intentar sacar este título. Si jugamos como lo hicimos en este segundo tiempo hay más posibilidades".



Seguidilla de partidos: "Para nosotros esto va a pasar, jugar partido seguidos y tener poco tiempo de recuperación. Uno tiene que estar listo para esto y hemos creado una estrategia para los cuatro partidos en 12 días. Vamos a recuperarnos y jugar".