Baldomero Perlaza, enfocado y positivo con Atlético Nacional

Atlético Nacional mejoró en ataque, pero preocupa que en defensa todavía no mejora el juego del equipo. Sin embargo, Baldomero Perlaza es propositivo, sabe que deben seguir mejorando, pero rescata lo bueno que están realizando para construir su idea de juego.



“Seguimos corrigiendo, estoy contento por sumar en el ataque, pero también debo ayudar a Rovira en defensa. En el interior del equipo siempre se habla para corregir, estamos mejorando y estamos contentos porque se nos abrió el arco”, destacó el vallecaucano.



En cuanto a lo personal, Baldomero señaló que “estoy muy contento con el respaldo del 'profe' (Juan Carlos Osorio) y mis compañeros, siempre doy el 100 por ciento, hay cosas por mejorar y en lo personal me siento muy contento con mi evolución”.



Además, explicó su nueva función como volante llegador para ser ‘doble 9’. “El volante que llega al área casi no lo marcan, mi idea es llegar de sorpresa. A veces proponiendo con muchos jugadores, quedamos con menos atrás. Los equipos tienen opciones de ataque, pero estamos trabajando para evitar esas transiciones. Me siento muy bien jugando como cabeza de área o con un compañero como (Brayan) Rovira o Sebastián (Gómez), si estoy con alguno de ellos, alternamos para ver quien se suelta y quien se queda en marca, lo más importante es que he venido evolucionando en lo personal”.



Volviendo al análisis de Nacional, Perlaza indicó que “los saques de banda nos han costado, tenemos que corregir los movimientos, estamos asimilando bien y esperamos cometer menos errores. No creo que los rivales nos han dominado tanto en los partidos. El equipo sigue intentando la idea de juego, estamos evolucionando muy bien y es lo que más destaco”.



Finalmente, habló sobre los dos partidos que siguen contra Águilas Doradas y América de Cali. “Águilas es un gran equipo, cuentan con (Christian) Marrugo, que es uno de los jugadores más importantes de ellos. Debemos hacer una buena presión y contra América creemos que será un gran partido, estamos en casa y debemos buscar la victoria”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8