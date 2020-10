El ‘Rifle’ no cambia la mira: Andrade cree en el estilo de Nacional

Atlético Nacional empató 2-2 con Junior, en juego por la fecha 13 en la Liga colombiana, los verdolagas no se sacaron ventaja con los barranquilleros, cuando tuvieron varias ocasiones para llevarse la victoria. Al final del partido, Andrés Andrade analizó el desempeño de su equipo y cree que van por buen camino.



“El funcionamiento del equipo me pareció que fue muy bueno, jugamos a lo que entrenamos. Con posición largas, ser el dueño del partido teniendo la pelota. En las transiciones de defensa a ataque estamos mejorando muchísimo. Vamos mejorando, en el retorno a la competencia arrancamos indecisos, pero creo que, si hubiésemos ganado, sería el mejor partido que hemos jugado”, destacó.

Sobre el planteamiento arriesgado, donde dejan muchas libertades al contrario en defensa, el ‘Rifle’ comentó que “eso es un análisis más del cuerpo técnico en corregir los errores. Siempre en los partidos van a haber errores y nos tenemos que preocupar para corregirlos y buscar la victoria. Hoy jugamos un buen partido, lástima que no concretamos las opciones de gol, si mal no recuerdo fueron seis o siete. Pero esto es fútbol, son aciertos, son errores, lastimosamente erramos debajo del arco y en un saque de banda nos hacen un gol que debemos seguir trabajando para corregir esas fallas”.



Además, señaló que “el equipo creó opciones de gol y esa es la idea de juego de Nacional. Siempre tratar de atacar, ser ofensivos y eso se resume en crear opciones de gol. Que nos las concretamos, es otra cosa. Nos faltan eficacia, pero creo que, en las estadísticas, debemos ser los que tenemos más posesión de balón”.



En cuanto al nivel de juego, Andrade explicó que “fue un ritmo intenso, un partido de ida y vuelta porque Junior no se replegó, salió a buscar el resultado. Tiene jugadores con mucha calidad y eso se esperaba. Ya controlamos más las transiciones defensa-ataque del rival. Creamos muchas opciones de gol y no las concretamos. Pero me voy más tranquilo cuando se crean las opciones que cuando no se crean”.



