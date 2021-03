'El presente individual y colectivo es muy bueno': Geisson Perea

Tras su llegada a Atlético Nacional, Geisson Perea ha venido de menos a más en su rendimiento. El defensor vallecaucano ha jugado 19 partidos, de los cuales dos han sido en Copa Libertadores, 17 en Liga colombiana, para un total de 564 minutos disputados. lo que muestra una continuidad y un mejor desarrollo en el desempeño de juego, cumpliendo en su rol como central y con don de mando durante sus diferentes actuaciones. Previo al partido contra Deportes Tolima, Perea se encuentra motivado para seguir destacándose.

“Estoy contento, siempre soy partidario que todo es un proceso de adaptación, ahora me siento más cómodo, pese a las dificultades que se presentaron el año pasado. Volví de a poco ese jugador que puedo aportarle al equipo. El presente individual y colectivo es muy bueno, estamos avanzando de buena manera y eso es lo más importante”, indicó.



En lo personal, Perea comentó que “los partidos que he podido disputar me han dado muchísima confianza, estamos motivados, creyendo en el trabajo, vamos logrando una muy buena sociedad entre los compañeros y eso es importante para los partidos que vienen”.



Además, “yo le pedí a mi Dios que si iba a estar aquí era para conseguir cosas grandes, soy una persona muy dedicada a mi preparación y a eso se debe el nivel que he tenido este año”.



Sobre su posición como central y la batalla interna para ganarse un lugar en el once de Alexandre Guimarães, Geisson destacó que “la competencia ha sido muy importante, es muy sana. Es muy importante, siempre me he preparado, estaba esperando la oportunidad y eso es lo que ha sucedido ahora. Siempre he trabajado de la misma manera, respetando a mis compañeros y hemos hecho una excelente amistad por fuera y eso es lo que nos ha servido para crecer en lo colectivo”.



El jugador no tiene preferencia para conformar la pareja de defensas centrales. “Cuando uno hace amigos afuera del campo, todo es más fácil. Es importante que, de esa rotación, que todos hemos participado, con Yerson (Mosquera) o con (Emmanuel) Olivera, no encuentro diferencia, eso ha sido importante no solo en defensa, sino en el medio y en ataque, un complemento para que estemos en los primeros lugares”, señaló.



Finalmente, el ex Pasto está confiando en la manera de trabajar del técnico brasileño. “En la interna, poco se conoce. Todo hace parte de un proceso, viviendo en una parte importante del torneo, en la cual nos sentimos confiados de lo que hemos realizado y esa ha sido la base para donde hoy estamos”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8