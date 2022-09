Atlético Nacional recibe al Cali con la necesidad de volver a los ocho

Atlético Nacional recibe este domingo al Deportivo Cali, desde las 5:35 de la tarde, por la fecha 12 en la Liga BetPlay II-2022. Encuentro a disputarse en el estadio Atanasio Girardot. Luego de vencer a Jaguares, el conjunto verdolaga buscará estirar su senda ganadora en condición de local, al frente está el equipo azucarero motivado por sus últimas dos victorias consecutivas que les permitió salir del sótano de la tabla.

Jhon Duque había trabajado a la par del grupo y aunque parecía que se había recuperado tras superar una lesión de tobillo, el jugador no tuvo el alta médica. Otro ausente es Jarlan Barrera, quien le resta una fecha de sanción, luego de haber sido expulsado en el partido pendiente por la séptima fecha contra Envigado Fútbol Club. Mientras que el juvenil Jhon Solis fue convocado en el conjunto antioqueño.



Pedro Sarmiento, técnico verdolaga confía en que el equipo siga por el camino ganador. “Por respeto no opino lo que pasa en el Cali. Cuando estuve, el equipo estaba en un momento importante y lo que sé ahora es por rumores. No le conviene al fútbol colombiano que un equipo como Cali esté pasando un mal momento. Miraremos qué pondrá Cali, ellos tuvieron un partido antes del domingo, nosotros tenemos que ser ordenados con la pelota, generando espacios con base a la tenencia de la pelota”.



Además, “Mayer Candelo está pasando una situación incómoda. A mí me tocó estar en posiciones bajas, él tiene la disposición de dirigir y hay que aprender de lo que se gana y lo que se pierde. En Nacional tenemos muchas tareas y enfocarnos en lo nuestro”.



Sobre la recuperación de Jhon Duque, Sarmiento señaló que “Jhon Duque ha tenido muy buena actitud, en la parte física ha hecho un gran esfuerzo, contamos con él y la pelea es mano a mano. El trabajo de Nelson (Palacio) y Sebastián (Gómez) es muy bueno, Alexander (Mejía) sigue allí y él llega a competir”.



Finalmente, el estratega comentó que “Dorlan Pabón está haciendo recorridos más cortos y puede llegar más cerca al arco. De 88 goles que tiene anotados en México, 80 fue cerca del área. Son cosas que estamos viendo. De lo táctico, el 4-3-3 es relativo, a veces uno ataca con marcadores, las figuras se van descomponiendo con el juego y la capacidad individual para asociarse en los partidos”.



Por su parte, Dorlan Pabón espera que el equipo siga en la recuperación deportiva. “Somos un equipo, queremos tirar al mismo lado. El cuerpo técnico nos conoce, Pedro Sarmiento tiene experiencia y nosotros debemos buscar sacar esto adelante. Lo más importante es que en cada partido estemos cómodos y demos lo mejor”.



Datos entre Atlético Nacional y Deportivo Cali



Por Liga colombiana, Atlético Nacional y Deportivo Cali se enfrentaron en 266 ocasiones, con 91 triunfos para los verdolagas, frente a 105 de los vallecaucanos y 70 empates. En cuanto a goles marcados, los antioqueños convirtieron 366 goles y recibieron 403.



Deportivo Cali no perdió en sus últimos tres partidos ante Atlético Nacional en Primera División (dos victorias y un empate). La última vez que los azucareros hilaron cuatro partidos invictos ante el equipo verdolaga en el torneo, fue entre julio de 2014 y mayo de 2015 (dos victorias, dos empates).



Atlético Nacional anotó al menos un gol en cada uno de sus últimos 14 partidos en Primera División (seis victorias, cuatro empates, cuatro derrotas). Es su mayor racha de partidos consecutivos anotando desde una de 17 partidos entre mayo y octubre de 2021 (12 victorias, cuatro empates, una derrota).



Deportivo Cali ganó y no recibió goles por primera vez en la Liga BetPlay II-2022 en su último partido. Los azucareros habían recibido 23 goles en sus 10 partidos anteriores en el torneo (cinco empates, cinco derrotas).



Atlético Nacional tiene la mejor efectividad en sus pases largos en la Liga BetPlay II-2022, con el 58.9%. Además, los verdolagas tienen la segunda mejor efectividad en pases totales en el torneo, con el 83.2%, solo detrás de Millonarios (83.6%).



Carlos Lucumí anotó su primer gol en la Primera División en su último partido, además de registrar su primera asistencia. El delantero tuvo dos remates al arco ante Deportivo Pasto, uno más que en sus nueve partidos anteriores en el torneo.



Alineación probable

Atlético Nacional: Kevin Mier; Felipe Román, Emmanuel Olivera, Christian Castro Devenish, Danovis Banguero; Nelson Palacio, Sebastián Gómez, Dorlan Pabón, Daniel Mantilla (Andrés Andrade), Yerson Candelo; Jefferson Duque.

D.T.: Pedro Sarmiento.



Hora: 5:35 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico).



VAR: Jorge Guzmán (Norte).



TV: WIN Sports +.



